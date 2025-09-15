Zwei Festnahmen und 22 verletzte Polizeibeamte bei pro-palästinensischen La-Vuelta-Protesten in Madrid

EP Madrid Montag, 15. September 2025 Teilen

Die pro-palästinensischen Proteste, die am Sonntag in Madrid stattfanden und den normalen Verlauf der letzten Etappe der Vuelta a España verhindert haben, haben zu zwei Festnahmen geführt, während 22 Polizeibeamte verletzt wurden, so die von Europa Press befragten Polizeiquellen.

Der Regierungsbeauftragte in Madrid, Francisco Martín, hat in einer institutionellen Erklärung über die Festnahme von zwei Personen informiert und die «außergewöhnlichen» Sicherheitsvorkehrungen hervorgehoben, die es ermöglicht haben, dass der Tag der Proteste in der Hauptstadt «ohne ernsthafte Zwischenfälle» beendet werden konnte und dass die Demonstranten ein «Beispiel an Würde» gegeben haben.

Martín stellte die Ereignisse in einen Zusammenhang und betonte, dass in Madrid «ein physischer Wettlauf unterbrochen wurde», um eine Botschaft der «Solidarität, Menschlichkeit und Empathie mit dem Leiden des palästinensischen Volkes» zu vermitteln. «In Madrid wurden 65.000 Menschen nicht ermordet, Krankenhäuser wurden nicht bombardiert (...) in Madrid verhungern keine Menschen. All dies geschieht in Palästina», sagte er.

Der Abgeordnete unterstützte die Demonstranten, betonte aber auch seine «Solidarität» mit den Sportlern und den Radsportfans und sprach gleichzeitig den an der Aktion beteiligten Sicherheitskräften seine «Anerkennung und Dankbarkeit» aus, die auf den beiden Etappen der Vuelta, die durch Madrid führten, durch 1.500 Nationalpolizisten und Zivilgardisten verstärkt wurden.

Andererseits nutzte der Delegierte die Gelegenheit, um dem Bürgermeister von Madrid, José Luis Martínez-Almeida, und der Regionalpräsidentin, Isabel Díaz Ayuso, ihre Haltung zum Krieg in Gaza vorzuwerfen. Er warf Ayuso sogar vor, «die erbärmliche Rechtfertigung der israelischen Angriffe mit Beifall zu quittieren».

In diesem Zusammenhang forderte er sie auf, nachzudenken und «auf die Menschen des Friedens zu hören», um sich schließlich «auf die Seite der Gerechtigkeit, des Friedens und der Solidarität zur Verteidigung der Menschenrechte» zu stellen, wo sich die Mehrheit der spanischen Bevölkerung und, wie er versichert, auch die spanische Regierung befinden.

Martín betonte, dass das Polizeiaufgebot es ermöglicht habe, die Situation bis zum Abend unter Kontrolle zu bringen, auch dank der Tatsache, dass «die überwiegende Mehrheit» der Demonstranten sich friedlich verhalten habe, ohne «erhebliche persönliche oder materielle Schäden» zu verursachen. Tatsächlich bestätigte der Delegierte, dass an einem Tag, an dem 100.000 Menschen zusammenkamen, nur zwei Personen festgenommen wurden.

«Auch wenn einige anscheinend etwas anderes bevorzugt haben, hat die große Mehrheit der Bürger, die heute auf die Straße gegangen sind, dies friedlich getan und ihre in unserer Verfassung verankerten Grundrechte wahrgenommen. Für diejenigen, die dies nicht getan haben, wird das Gesetz einschreiten», bekräftigte er.

Pro-palästinensische Gruppen demonstrierten am Sonntag in den Straßen des Madrider Zentrums zur Unterstützung Palästinas und gegen die Teilnahme der israelischen Mannschaft an der Vuelta a España. Im Laufe des Nachmittags kam es zu Spannungen mit Polizeieinsätzen gegen Demonstranten in der Gegend von Cibeles und Alcalá.

Nach und nach haben die Organisatoren der Vuelta und die Polizeibeamten einen Teil der Zäune entfernt, die entlang der Strecke durch das Zentrum Madrids errichtet worden waren und die an einigen Stellen von einigen Demonstranten als kleine Barrikaden auf der Straße genutzt wurden.

Angesichts dieser Situation haben die Organisatoren die Etappe abgesagt und die Fahrer sind von ihren Rädern gestiegen. Damit endete die 90. Auflage der Spanienrundfahrt, die von Protesten zur Unterstützung des palästinensischen Volkes und gegen den «Völkermord» in Gaza in Anwesenheit des Teams Israel-Premier Tech geprägt war.