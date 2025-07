Andalusien ist die Region mit dem höchsten Wachstum bei den Ausgaben ausländischer Touristen

Pilar Martínez Málaga Samstag, 5. Juli 2025 Compartir

Andalusien gewinnt weiterhin Touristen, die einen Mehrwert für den Sektor darstellen. Die am Mittwoch vom Nationalen Institut für Statistik (INE) veröffentlichten Daten über die Ausgaben ausländischer Reisender in Spanien zeigen, dass die Strategie, Besucher mit höherer Kaufkraft anzuziehen, in Andalusien funktioniert. Im Mai war es die Region mit dem höchsten Wachstum bei den Ausgaben der Touristen. Der Bericht besagt, dass die Region 1,920 Milliarden Euro durch den internationalen Tourismus eingenommen hat, 11,1 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Eine Zahl, die bestätigt, dass der Tourismus in der Region in Bezug auf die Einnahmen weiterhin stärker wächst als in Bezug auf die Anzahl der Reisenden, die in diesem Fall um 8 % auf 1.451.974 internationale Reisende anstieg.

Die Steigerungsrate der Ausgaben für den internationalen Tourismus in Andalusien ist doppelt so hoch wie der nationale Durchschnitt, der bei 4,9 % liegt, und steht im Gegensatz zur Situation in Regionen wie Katalonien, wo ein Rückgang von 1,3 % zu verzeichnen ist, oder den Balearen, die ein Wachstum von 5,3 % aufweisen. Sie hebt sich auch von der Situation in der Region Madrid ab, wo die Zahl der internationalen Reisenden stagniert und nur ein leichter Anstieg von 0,9 % zu verzeichnen ist.

1.920 sind die Millionen von Euro, die ausländische Touristen im vergangenen Mai in Andalusien ausgaben.

Das Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus weist darauf hin, dass die autonomen Gemeinschaften mit dem größten Anteil an den touristischen Ausgaben im Mai die Balearen mit 19,1 %, Katalonien mit 18,7 % und Andalusien mit 15,5 % der Gesamtausgaben waren.

Ausländische Touristen, die im vergangenen Mai nach Andalusien reisten, hatten ein durchschnittliches Budget von 1.310 Euro pro Person, 2,8 % mehr als im Jahr 2024, und gaben durchschnittlich 188 Euro pro Reisendem und Tag aus, 5,1 % mehr als im Vorjahr. Für das ganze Land zeigen die Statistiken, dass jeder Besucher durchschnittlich 1.304 Euro ausgab, was einem jährlichen Wachstum von 3,2 % entspricht. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Tag stiegen um 1,9 % auf 209 Euro, und die Aufenthaltsdauer lag zwischen vier und sieben Nächten, bei mehr als 4,7 Millionen und einem jährlichen Rückgang von 0,4 %.

Auf nationaler Ebene überstiegen die Gesamtausgaben der internationalen Touristen in den ersten fünf Monaten des Jahres 46,5 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht. Im gleichen Zeitraum erreichte die Zahl der ausländischen Reisenden, die nach Spanien kamen, 35 Millionen, was einem Anstieg von 5,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Nach Angaben des Ministeriums für Industrie, Handel und Tourismus besuchten im vergangenen Mai 9,4 Millionen Touristen aus dem Ausland das Land, was einem Anstieg von 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Sie gaben mehr als 12,2 Milliarden Euro aus, was einem Anstieg von 4,9 % im Vergleich zum gleichen Monat des Jahres 2024 entspricht.

Der Bericht stellt fest, dass sich das Wachstum des internationalen Tourismus verlangsamt und zeigt, dass insbesondere die Ankunft von Touristen aus den zweit- und drittwichtigsten internationalen Emittenten für das Land rückläufig ist. So weist er darauf hin, dass 1,2 Millionen Reisende aus Frankreich kamen, 6,7% weniger im Mai, die 990 Millionen Euro ausgaben, 0,2% mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Ebenso fielen die Besucher aus Deutschland um 6,1% gegenüber Mai 2024, mit 1.157.574 Touristen, die 1.333 Millionen Euro, 5,7% weniger ausgegeben.