Durchschnittslohn steigt in Andalusien seit der Pandemie vergleichsweise wenig

Beim Blick auf die Entwicklung des durchschnittlichen Jahresgehalts seit der Pandemie liegt Andalusien im Spanienvergleich ganz weit hinten auf dem drittletzten Platz. Seit 2019 ist das Durchschnittsgehalt um nur 13,5 Prozent gestiegen, nur die Regionen Navarra (13,47%) und Asturien (12,25%) legten noch weniger zu. Am anderen Ende der Skala liegen Extremadura und die Balearen mit einem Anstieg von 18,75 bzw. 18,05 Prozent. Auch im Land Valencia (16,25%) und in Madrid (15,8%) gab es weitaus höhere Anstiege als in anderen Teilen des Landes.

Es handelt sich um Daten aus der jährlichen Lohnstrukturerhebung, die vom Statistikinstitut INE mit Informationen aus dem Jahr 2023 aktualisiert wurde. Die Daten werden in erster Linie aus der gemeinsamen Auswertung der Dateien der Sozialversicherung und der Steuerbehörde erhoben.

Im Jahr 2023 lag der durchschnittliche Jahresverdienst pro Arbeitnehmer in Andalusien bei 25.051,51 Euro. Nur drei autonome Gemeinschaften lagen unter diesem Wert, nämlich Kastilien-La Mancha mit 24.885,63 Euro, die Kanarischen Inseln (24.033,57 Euro) und Extremadura (23.684,22 Euro).

Die Region mit dem höchsten Durchschnittsgehalt im Jahr 2023 ist das Baskenland mit 33.504,92 Euro, gefolgt von Madrid (32.219,60 Euro) und Navarra (31.199,66 Euro).

Mit der Gehaltsentwicklung in den letzten fünf Jahren hat Andalusien seinen Platz in der regionalen Rangliste verschlechtert, denn 2019 gab es noch vier - und nicht drei - Autonomien mit niedrigeren Durchschnittsgehältern als Andalusien: neben der Extremadura, den Kanarischen Inseln und Kastilien-La Mancha auch die Comunidad Valenciana.

Aber die durch Covid-19 verursachte Krise traf Andalusien hart: Im ersten Pandemiejahr 2020 und auch im Folgejahr 2021 lag die Region im Gehalts-Ranking auf dem drittletzten Platz. Nur in der Extremadura und auf den Kanarischen Inseln verdiente man im Schnitt noch weniger. 2023 dann lag das Durchschnittsgehalt in Andalusien (die bereits erwähnten 25.051,51 Euro) 10,7 Prozent unter dem spanischen Durchschnitt (28.049,94 Euro).

Die Industrie zahlt am meisten, das Baugewerbe am wenigsten

Aufgeschlüsselt nach Branchen wird im Land Andalusien - wie in Spanien insgesamt - in der Industrie mit durchschnittlich fast 28.500 Euro am besten bezahlt, wenngleich auch dieser Wert zehn Prozent unter dem spanischen Durchschnitt (31.545,36 Euro) liegt. Das andalusische Baugewerbe zahlt seinen Arbeitnehmern im Schnitt fast 23.500 Euro, 7,75 Prozent weniger als im Landesdurchschnitt (25.470 Euro). Das Durchschnittsgehalt im andalusischen Dienstleistungssektor liegt bei 24.744 Euro und somit ebenfalls 10,5 Prozent unter dem spanischen Mittel (27.635,50 Euro).

Aus den am Mittwoch veröffentlichten Statistiken lassen sich auch Rückschlüsse auf die Lohnungleichheit ziehen. In Andalusien verdienen die obersten zehn Prozent 44.640,51 Euro pro Jahr, das ist 4,3 Mal mehr als die 10.276,37 Euro der am wenigsten Verdienenden zehn Prozent. Ähnlich sieht es auch spanienweit aus: Mit 49.836 Euro erzielen die zehn Prozent der Spitzenverdiener fast das 4,3-fache des Einkommens der zehn Prozent der Bevölkerung mit dem niedrigsten Einkommen (11.466,88 Euro).

Lohngefälle 4.370,55 Euro Männer verdienen in Andalusien mehr als Frauen. Das Durchschnittseinkommen der Arbeitnehmerinnen liegt in der Region bei 22.714,95 Euro, das der Männer bei 27.085,50 Euro.

Einblick geben die Statistiken auch in das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen. Liegt in Andalusien das durchschnittliche Jahresgehalt bei 25.051,51 Euro, kommen Frauen nur auf 22.714,95 Euro, Männer hingegen auf knapp 27.100 Euro. Betrachtet man die Zahlen für die zehn Prozent der Arbeitnehmer mit dem niedrigsten Gehalt (durchschnittlich 10.276 Euro), so sinkt dieser Wert bei den Frauen auf 8.691,30 Euro, während er bei Männern auf 13.672,96 Euro ansteigt. Ähnlich verhält es sich bei den zehn Prozent der Arbeitnehmer mit den höchsten Gehältern: Wenn sie in Andalusien im Durchschnitt 44.640,51 Euro verdienen, sinkt das Gehalt bei Frauen auf 42.147,06 Euro, während es bei Männern auf 47.264,62 Euro ansteigt.

Schließlich gibt es auch Daten nach Alter. Menschen unter 25 Jahren verdienen in Andalusien im Durchschnitt 13.789,68 Euro (der spanische Durchschnitt liegt bei fast 15.000 Euro); zwischen 25 und 34 Jahren beträgt das Durchschnittsgehalt in Andalusien weniger als 20.000 Euro ( 23.376,19 Euro in Spanien). Zwischen 35 und 44 Jahren ist der Unterschied zwischen der Region und dem restlichen Land ebenfalls beträchtlich: 23.837,31 Euro in Andalusien stehen 27.880 Euro auf nationaler Ebene gegenüber. Bei den 45- bis 54-Jährigen verringert sich der Unterschied leicht: In Andalusien gibt es im Schnitt 28.000 Euro, der spanische Durchschnitt liegt bei 30.692. Bei den über 55-Jährigen liegen die Zahlen bei 29.605 Euro in der Region und bei 31.114 Euro im Landesmittel.