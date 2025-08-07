Brand in Tarifa stabilisiert - Evakuierte können zurückkehren

SUR Tarifa Donnerstag, 7. August 2025 Teilen

Der Waldbrand, der am Dienstag in Tarifa im Gebiet ausgebrochen war, konnte 24 Stunden später unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer, das vermutlich von einem Wohnmobil ausgelöst wurde, zwang zur Evakuierung von Campingplätzen, Hotels und 1.500 Personen sowie 5.000 Fahrzeugen, die nun an ihre Herkunftsorte zurückkehren können.

Andalusiens Minister für Inneres und Sozialen Dialog Antonio Sanz hat am Mittwoch um 18.22 Uhr die seit Dienstag 16.58 Uhr aktivierte Notfallphase, Einsatzstufe 1, des andalusischen Waldbrand-Notfallplans (Plan Infoca) deaktiviert.

Der Vorfall zwang zur Evakuierung von mehr als 1.500 Personen, hauptsächlich von den Campingplätzen Torre de la Peña und Valdevaqueros, aber auch von verschiedenen Hotels und Einrichtungen. Aus diesem Grund wurden zwei Notunterkünfte eingerichtet, um alle Evakuierten unterzubringen, eine im Sportzentrum La Marina in Tarifa, wo 52 Personen übernachteten, und die Einrichtung Inturjoven in Algeciras, wo 42 Personen übernachteten. Im Sportzentrum La Marina sind derzeit nur noch 46 Personen untergebracht. Der Brand führte auch zu einer Sperrung der N-340 , die jedoch am Dienstag Abend wieder für den Verkehr freigegeben wurde.

Eine Infoca-Operation setzt die Löscharbeiten auf dem Land- und Luftweg fort. Sie besteht aus 140 Personen, darunter Spezialisten, Einsatztechniker, Löschtechniker, Kommunikationstechniker, Überwachungstechniker, Notfallmanager und Logistikpersonal. Ergänzt wird die Operation durch zwei mittelschwere Hubschrauber, fünf Löschfahrzeuge, eine Einheit zur Analyse und Überwachung von Waldbränden (UNASIF), eine mobile Meteorologie- und Übertragungseinheit (UMMT) und eine medizinische Einheit für Waldbrände (UMIF).

Der Minister hob den umfassenden Einsatz hervor, den das Infoca-Feuerlöschsystem von Anfang an zur Bekämpfung des Brandes geleistet hat, an dem in der Anfangsphase bis zu 17 Luftfahrzeuge beteiligt waren. Sanz hob auch den großen Einsatz des Infoca-Personals sowie die Zusammenarbeit mit den übrigen Einsatzkräften hervor: dem Feuerwehrkonsortium, der Guardia Civil, der Andalusischen Notstandsgruppe (GREA), dem Gesundheitsnotfallzentrum 061, der Nationalpolizei, der örtlichen Polizei, dem Roten Kreuz, dem Zivilschutz der Junta und der Stadtverwaltung von Tarifa sowie der örtlichen Gruppierung der Freiwilligen des Zivilschutzes.

Ebenso dankte er allen Betroffenen für ihr Verständnis und ihre Geduld, deren Bedürfnisse vom ersten Moment an mit der Einrichtung von zwei Anlaufstellen für die Betroffenen berücksichtigt wurden. «Danke, dass Sie verstehen, dass die Sicherheit für uns oberste Priorität hat», sagte Sanz.

Bei der Notrufnummer 112 sind seit Ausbruch des Feuers fast 250 Anrufe eingegangen. Die ersten Alarmierungen betrafen den Brand auf dem Campingplatz Torre de la Peña, und in kürzester Zeit wurden von der Leitstelle aus die Infoca, die Andalusische Notfallgruppe, der Zivilschutz von Andalusien, das Provinzkonsortium der Feuerwehr von Cádiz, die Guardia Civil, die örtliche Polizei, die der Junta de Andalucía unterstellte Nationale Polizeieinheit, das Gesundheitsnotfallzentrum 061, das Rote Kreuz, der Zivilschutz des Rathauses von Tarifa und die örtliche Gruppe der Freiwilligen des Zivilschutzes von Tarifa aktiviert.