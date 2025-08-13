Brand in Tarifa stabilisiert und in die Vor-Notfall-Phase zurückgestuft

EUROPA PRESS Tarifa Mittwoch, 13. August 2025 Teilen

Das Feuer in der Sierra de la Plata in Tarifa wurde am Dienstag kurz vor Mitternacht stabilisiert, so dass die Stufe des Notfallplans für Waldbrände in Andalusien auf die Vor-Notfall-Phase, die operative Situation 0, gesenkt werden konnte, wie der Minister für das Präsidialamt, Antonio Sanz, in seinem offiziellen Account im sozialen Netzwerk «X» mitteilte.

In diesem Zusammenhang bedankte sich Sanz für die «Geduld und Zusammenarbeit» der vom Brand am vergangenen Montag Betroffenen und beglückwünschte die Feuerwehrleute zu ihrer «großartigen Arbeit».

Die andalusische Regierung vermutet, dass das Feuer Brandstiftung gewesen sein könnte, da es in einem versteckten Bereich eines Felsens entstanden ist, so Antonio Sanz. Der Stadtrat erklärte, dass «der begründete Verdacht besteht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde», weshalb beschlossen wurde, «alle Überwachungsmaßnahmen zu aktivieren und zu verstärken, die Sicherheitskräfte zu verstärken und auch die Überwachung und die Ermittlungen im Zusammenhang mit den Bränden zu verstärken».