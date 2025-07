Bürgermeister von Málaga, Sevilla und Granada unterstützen Einführung einer Touristensteuer in Andalusien

Die drei Bürgermeister bei dem Informationsfrühstuck in Granada.

Die Bürgermeister von Granada, Sevilla und Málaga haben sich am Donnerstag für die Einführung einer Touristensteuer in Andalusien ausgesprochen. Beim Informationsfrühstuck «Ciudades líderes» (Führende Städte), das von unserer Schwesternzeitung «Ideal» unter der Schirmherrschaft von CaixaBank und Vialterra und in Zusammenarbeit mit Eysa und Innovasur organisiert wurde, verteidigten Marifrán Carazo, José Luis Sanz und Francisco de la Torre die Notwendigkeit einer Steuer, die das touristische Potenzial der Städte stärken und die Dienstleistungen für Einwohner und Besucher finanzieren soll.

Die drei Bürgermeister knüpften die Touristensteuer an die Bedingung, dass sie in Zusammenarbeit mit dem Tourismussektor entwickelt wird. Die Bürgermeister waren sich einig, dass die Zunahme der Besuche ein Phänomen ist, das berücksichtigt werden muss, und sprachen sich dafür aus, ein «Gleichgewicht» anzustreben, das eine Beeinträchtigung des täglichen Lebens der Bürger durch Phänomene wie die übermäßige Vermehrung von Touristenwohnungen oder den Anstieg der Mieten verhindert.

Carazo, Sanz und De la Torre stimmten darin überein, dass es nicht angebracht wäre, die Steuer für Sachen zu verwenden, die nichts mit dem Sektor zu tun haben, obwohl der Bürgermeister von Sevilla ein wenig weiter ging und die Möglichkeit verteidigte, dass ein Teil der Mittel für Arbeiten in den Stadtvierteln als Mittel gegen die «Tourismusphobie» verwendet werden könnte.

Die drei Bürgermeister waren sich einig, dass die Steuer das richtige Mittel ist, um «die negativen Auswirkungen des Tourismus» auf die Bevölkerung auszugleichen, wie De la Torre sagte, und dass die Mittel für die Sanierung der historischen Zentren der Städte verwendet werden können. Carazo nannte in diesem Zusammenhang das Beispiel des Alhambra-Plans, eines Programms zur Renovierung historischer Gebäude in Granada, das von der Junta mit Beiträgen der Besucher des Nasriden-Monuments finanziert wurde. Der Bürgermeister betonte, dass es sich bei der Steuer um eine «wohlüberlegte» Maßnahme handeln sollte, die «eine Gelegenheit zur Verbesserung des täglichen Lebens, des Kulturerbes und der Qualität der Dienstleistungen für die Einwohner und Besucher» sein kann.