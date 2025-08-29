«Es ist eine Katastrophe mit all den toten Schafen, Ziegen und Fehlgeburten»

Sara Bárcena Hernández Granada Freitag, 29. August 2025 | Actualizado 13:45h. Teilen

Die Blauzungenkrankheit macht den Viehzüchtern in Granada in diesem Jahr schwer zu schaffen. In einem der ersten landwirtschaftlichen Betriebe der Provinz, in Órgiva, der bereits im Juli vor möglichen Symptomen gewarnt hatte, hat diese von einer Stechmücke übertragene Infektionskrankheit 80 % des Viehbestands von rund 650 Tieren befallen und zehn von ihnen, acht Schafe und zwei Ziegen, getötet. Die Experten haben bereits gewarnt: Der Serotyp 03 ist der tödlichste. Und in Granada ist die Krankheit bereits in mindestens 28 Herden aufgetreten, von denen drei offiziell bestätigt wurden.

Vergrößern In dem Betrieb in Órgiva, in dem der erste Ausbruch der Blauzungenkrankheit bestätigt wurde, sind 80 % der Rinder betroffen. Pepe Marín

Vor einigen Wochen haben die Ergebnisse der von den Tierärzten des regionalen Landwirtschaftsamtes (OCA) der andalusischen Regionalregierung durchgeführten Analysen den ersten Ausbruch der Blauzungenkrankheit auf demselben Bauernhof in Órgiva, genauer gesagt in Los Tablones, ergeben. An diesem Donnerstag besuchte unsere Schwesternzeigung IDEAL den Betrieb, um sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen, die Landwirte wie Oliberto Romero betrifft, der jeden Tag mit Hilfe seiner Hunde mehr als 400 Schafe und 200 Ziegen hütet. Er hat auch Hühner.

«Wenn sie krank sind, merkt man das sehr schnell. Ihre Temperatur steigt so stark an, dass sie umfallen, nicht mehr laufen können und kein Wasser mehr trinken können, weil ihre Zunge anschwillt»

Sobald wir auf dem Bauernhof ankommen, ist die Aufregung offensichtlich. Es gibt eine Menge Tiere. Hinter dem ersten Zaun laufen Dutzende von Schafen umher und rempeln sich gegenseitig an. Eines von ihnen ist sichtlich krank. «Sogar die Wolle verändert sich durch das Fieber, sogar die Hufe. Wenn sie krank sind, merkt man das sehr schnell. Ihre Temperatur steigt so stark an, dass sie umfallen, nicht mehr laufen und kein Wasser mehr trinken können, weil ihre Zunge anschwillt. Es ist eine Krankheit, die die Lunge angreift. Viele von ihnen ersticken oder haben Fehlgeburten», erklärt Oliberto, der diese Arbeit seit dreißig Jahren macht.

Aber, so sagt er, «das Schlimmste ist vorbei». Einen Monat lang gab es jeden Tag neue kranke Schafe. «Zwanzig oder dreißig, die in der Nacht zuvor noch Gras gefressen hatten, als wäre nichts geschehen, wachten am nächsten Tag angeschwollen auf und lagen auf dem Boden», sagt er. Abgesehen von den 10 toten Tieren, «was am Ende des Tages 100 Euro pro Tier, also insgesamt etwa 1.000 Euro ausmacht», beunruhigt den Mann vor allem, dass es 100 sein könnten, die eine Fehlgeburt erlitten haben. «Es ist katastrophol, all die Todesfälle und Fehlgeburten machen das Geschäft kaputt».

«Wer hier ist, dem gefällt es hier, es ist wie eine Droge, nicht nur ein Geschäft. Das Problem ist, dass wir allein sind, dass die Verwaltung uns nicht hilft»

Dieser Mann aus Granada verkauft ausschließlich Lamm und Zicklein, und das ist jetzt erst einmal vorbei. Die Tierärzte betonen, dass die Krankheit nicht ansteckend ist und das Endprodukt nicht beeinträchtigt, «aber im Moment sind wir eingeschränkt». Zu den wirtschaftlichen Verlusten, die dies mit sich bringt, sagt Oliberto, dass es «keinerlei Schätzung gibt». «Wer hier ist, dem gefällt es hier, es ist wie eine Droge, nicht nur ein Geschäft. Das eigentliche Problem ist, dass wir allein sind, dass die Verwaltung uns nicht hilft. Sie sagen uns, wir sollen gegen die Serotypen 03 und 08 impfen - unsere Herde ist gegen 01 und 04 geimpft -, aber sie stellen nicht die Mittel zur Verfügung», beklagt er.

Auch Almegíjar leidet

In der Alpujarra wurde auch der zweite Ausbruch der Blauzungenkrankheit in der Provinz bestätigt, in Almegíjar, hinter Torvizcón. Dort sagen die Tierärzte der OCA von Órgiva die «schlechteste Prognose» voraus. Der Betrieb wird von José Miguel García geführt, der seit 40 Jahren Viehzüchter ist und 350 Tiere hält. Bei diesem Ausbruch sind 34 Tiere gestorben, «aber ich habe das schon einmal erlebt», erzählt der Mann, der überzeugt ist, dass die Enklave, in der er sich befindet, «anfällig» für die Vermehrung der Culicoides-Mücke ist.

Vergrößern Obwohl die Krankheit hauptsächlich Schafe befällt, traten auch bei Ziegen Symptome auf. Pepe Marín

«Im Jahr 2007 traten hier zum ersten Mal Symptome auf. Damals wusste ich es nicht, ich habe es auf den Herbst geschoben. Vor zwei Jahren, im November, war es das zweite Mal. Aber ich habe nur die infizierten Schafe geimpft, und die Krankheit hörte auf. Es waren die Serotypen 01 und 04», erinnert er sich. Jetzt greift der Serotyp 03 an, und er erweist sich als «tödlich». Am anderen Ende des Telefons schildert José Miguel das Leiden der Tiere. Er musste weniger Tiere auf die Weide bringen, weil sie nicht laufen können und sich in einem Gelände verirren, das «sehr uneben» ist.

Während Oliberto versichert, dass «es keine Schätzung gibt», rechnet José Miguel, «schlecht gerechnet», mit 12.000 Euro Verlust.

Von seinem Hof in Almegíjar aus verkauft dieser Mann aus Granada Lammfleisch und Ziegenfleisch (die autochthone 'raza florida') von «sehr guter» Qualität. Wegen der Blauzungenkrankheit hatten 35 bis 40 Tiere Fehlgeburten; jetzt sind noch 10 «schwächere» Tiere hinzugekommen. «Den Tieren geht es schlecht und mir auch. Ich habe die Schafe, weil ich sie gerne halte. Wenn sie eine Fehlgeburt haben, arbeitest du ein Jahr lang umsonst. Es könnten 10.000 oder 12.000 Euro sein, die man verloren hat, schlecht gerechnet», gesteht er. Er hofft auch, dass es Hilfe geben wird..