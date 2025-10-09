Sur Deutsche

Zweifelhafte Testergebnisse

Juanma Moreno kündigt Rücktritt der andalusischen Gesundheitsministerin Rocío Hernández an

Hernández war freiwillig von ihrem Amt zurücktgetreten, nachdem sie die Fehler bei den Brustkrebsvorsorgetests angerkannt hatte

Sevilla

Donnerstag, 9. Oktober 2025

Der Präsident der Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hat sich am Nachmittag des gestrigen Mittwochs in der Krise um die Brustkrebsvorsorge zu Wort gemeldet. Im Palacio de San Telmo in Sevilla gab Moreno bekannt, dass er den freiwilligen Rücktritt der Regionalministerin für Gesundheit und Verbraucherangelegenheiten, Rocío Hernández, akzeptiert hat.

Moreno hat auch einige der Maßnahmen des Schockplans der Junta erläutert. Wenige Stunden zuvor hatte die Sprecherin der Junta, Carolina España, einen Schockplan angekündigt: Bis zum 30. November müssen alle ergänzenden Tests durchgeführt werden, die für Frauen anhängig sind, deren erste Mammographie keine eindeutigen Ergebnisse ergab.

Insgesamt befinden sich etwa 2.000 Patienten in dieser Situation, die nicht darüber informiert wurden, dass sie sich weiteren Tests unterziehen müssen. Die Junta untersucht derzeit die Gründe für dieses Versäumnis. Neunzig Prozent dieser Fälle konzentrieren sich auf das Krankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla, während die restlichen 10 Prozent in Málaga und in der Stadt Jerez de la Frontera in Cádiz aufgetreten sind.

