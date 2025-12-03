Neues andalusisches Tourismusgesetz verschärft Sanktionen gegen illegale Unterkünfte

José Luis Piedra Sevilla Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Die andalusische Regierung hat am Dienstag den Entwurf des andalusischen Gesetzes über nachhaltigen Tourismus gebilligt, das eine deutliche Verschärfung der Sanktionen gegen illegale Unterkünfte und Aktivitäten vorsieht und einen neuen Rechtsrahmen schafft, der den Tourismussektor in der Region, einen strategischen Motor der regionalen Wirtschaft, modernisiert, organisiert und stärkt.

Arturo Bernal, Minister für Tourismus und Außenbeziehungen Andalusiens, bezeichnete diese Verordnung als «ehrgeizig, mutig und notwendig», nachdem es vier Jahrzehnte lang keine umfassende Regelung in diesem Bereich gegeben habe, und betonte, dass «dieses Projekt nicht von einem Büro, sondern von der Branche ausgegangen ist, nachdem ein echter partizipativer Prozess mit mehr als 1.700 Beiträgen durch die verschiedenen sektoralen Ausschüsse in allen Provinzen gefördert wurde».

Der Minister erklärte, dass «ein wesentlicher Aspekt des Gesetzes die spezifische Regelung zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten ist, wobei die Strafen erheblich verschärft werden». So wird der Betrag der geringfügigen Strafen von 2.000 auf 10.000 Euro erhöht, während die schweren Strafen, die bisher zwischen 2.000 und 18.000 Euro lagen, auf 10.000 bis 100.000 Euro angehoben werden.

Arturo Bernal wies darauf hin, dass die sehr schwerwiegenden Verstöße, die bisher zwischen 18.000 und 150.000 Euro betrugen, nun zwischen 100.000 und 600.000 Euro liegen werden, womit Verhaltensweisen wie die Behinderung einer Kontrolle oder die Abgabe falscher, unrichtiger oder ungenauer Erklärungen bei einer verantwortlichen Erklärung für die Registrierung einer Tätigkeit bestraft werden.

Der Tourismusminister versicherte, dass diese Verschärfung des Sanktionssystems darauf abzielt, illegale und illegale Aktivitäten zu verhindern, und beklagte die Unwirksamkeit des staatlichen Wohnungsregisters, das seiner Meinung nach «diesem Zweck nicht dient und eher Unsicherheit und mehr Probleme schafft».

Das Projekt beinhaltet «touristische Intelligenz als Rückgrat der Entscheidungsfindung», und die Regionalregierung argumentiert, dass der Einsatz von fortschrittlichen Überwachungs-, Analyse- und Antizipationssystemen es ermöglicht, «die Wettbewerbsfähigkeit des Reiseziels zu steigern und die Planung der touristischen Ressourcen zu verbessern».