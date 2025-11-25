Sur Deutsche

José Antonio García Alcaína, in einem Archivbild. R. I.
PP ernennt José Antonio García zum Präsidenten der Provinzregierung von Almería

Der derzeitige Sportabgeordnete soll die Nachfolge des ehemaligen Präsidenten Javier Aureliano García antreten

A. AMATE / N. ESCAMEZ

Almería.

Dienstag, 25. November 2025

Nachdem die PP von Almería in der vergangenen Woche mit einer der schwersten Krisen konfrontiert wurde, die sie je zu bewältigen hatte, kam am Montag in Roquetas de Mar der Vorstand der Provinz zusammen. Ein Treffen, das offenbar fruchtbar war, denn es löste auf einen Schlag die Zweifel darüber, was mit den nicht unerheblichen Vakanzen geschehen wird, die nach den Rücktritten von Javier Aureliano García, Präsident der Diputación de Almería und der PP von Almería, und Fernando Giménez, bis Dienstag Vizepräsident der Provinzregierung und stellvertretender Sekretär für Organisation der Partei, entstanden sind.

«Kein politisches Projekt, das etwas auf sich hält, stellt seine Führer über das Volk. Und dieses politische Projekt hat das nie getan und wird es auch jetzt nicht tun», sagte der neue Vorsitzende der PP in Almería, Ramón Fernández-Pacheco, der auf dieser Versammlung, an der auch die Provinzvorsitzenden der PP von den anderen andalusischen Provinzen teilnahmen, von seinen Anhängern bestätigt wurde.

Fernández-Pacheco bestätigte, dass José Antonio García Alcaína der Kandidat für die Nachfolge von Javier Aureliano García als Präsident der Diputación sein wird. García Alcaína ist derzeit stellvertretender Abgeordneter für Sport, gesundes Leben und Jugend. Er ist seit 2019 Bürgermeister der Gemeinde María, aus der er stammt. Er ist Telekommunikationstechniker und Experte für Netzwerke, Kommunikation und Sicherheit sowie mobile Kommunikation.

Seine politische Laufbahn in Almeria ist seit seinen Anfängen mit der PP verbunden, deren Ortsgruppenvorsitzender er in seiner Gemeinde ist. Darüber hinaus ist er im Provinzvorstand der Partei stellvertretender Sekretär für Infrastruktur und Mobilität.

