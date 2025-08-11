Albanischer Drogenboss in Almuñécar festgenommen

C. L. Almuñécar Montag, 11. August 2025 Teilen

Die Guardia Civil hat im Rahmen der Operation «Entresijos» (Geheimnisse) in Almuñécar einen Drogenboss festgenommen, gegen den ein internationaler Haftbefehl der albanischen Justizbehörden vorlag.

Die Ermittlungen begannen, nachdem bekannt wurde, dass Mitglieder einer internationalen Drogenbande in einem abgelegenen Haus in Almuñécar zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen trafen, was den Verdacht der Ermittler weckte.

Nach zahlreichen Überwachungsmaßnahmen auf dem Grundstück wurde festgestellt, dass sich einer der Anführer der Organisation dort versteckt hielt und dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vorlag, so die Guardia Civil von Málaga, die die Operation leitete.

Der Mann verließ das Grundstück nicht und ließ sich von seinen Mitarbeitern mit allem versorgen, was er brauchte, um nicht identifiziert und verhaftet zu werden. Das Anwesen, in dem er sich versteckte, war ein luxuriöses Haus mit jeglichem Komfort, das sich auf einer Anhöhe befand, die es ihm ermöglichte, seine Umgebung im Auge zu behalten und jegliches Eingreifen der Polizei vorauszusehen.

Als er die Anwesenheit der Polizei bemerkte, flüchtete er über den Berghang querfeldein und wurde von den Polizeibeamten, die das Haus umstellten, abgefangen.

Die Mitglieder dieser Organisation trugen stets Schusswaffen, ihr Chef hatte sogar eine Eskorte, so dass sie als sehr gefährlich eingestuft wurden und die Guardia Civil mit einem möglichen bewaffneten Widerstands bei ihrer Verhaftung rechnete.

Am 22. Juli wurde eine Operation zur Festnahme des Flüchtigen durchgeführt, an der Mitglieder der Kriminalpolizei der Guardia Civil in Málaga und der Eingreifgruppe (GAR) der Guardia Civil mit Unterstützung des Spürhundedienstes des Kommandos Málaga teilnahmen.

Als der Drogenboll die Anwesenheit der Polizei bemerkte, flüchtete er über den Berghang querfeldein und wurde von den Polizeibeamten, die das Haus umstellten, abgefangen.

Bei der Hausdurchsuchung wurden zahlreiche gefälschte Personaldokumente - Reisepass, Personalausweis und Führerschein - gefunden, die dem Festgenommenen eine fiktive Identität verschafft hätten, mit der er sich den polizeilichen Maßnahmen hätte entziehen können; außerdem wurden zahlreiche Luxusgegenstände beschlagnahmt, darunter eine Uhr von hohem wirtschaftlichen Wert.

Darüber hinaus wurden auf dem Fluchtweg des Mannes eine Schusswaffe mit zwei Magazinen, 13 Patronen und ein Schalldämpfer gefunden.