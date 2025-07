Almuñécar fordert Gerechtigkeit nach dem Mord an Gaby

Demonstration an diesem Montag in Almuñécar nach dem Mord an Gaby.

Trauer und Bestürzung herrschen in Almuñécar nach dem brutalen Mord an Gabriel, kurz Gaby, einem 33-jährigen Vater von zwei Kindern, der am vergangenen Freitag starb, nachdem er während eines Streits mitten auf der Straße vierzehn Stichwunden erlitten hatte. Der mutmaßliche Angreifer, ein 40-jähriger Mann mit einer Vorgeschichte von Gewaltverbrechen, wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich Nachbarn und Freunde des jungen Mannes zusammen mit seiner Familie und riefen «Wir wollen Gerechtigkeit». «Gaby war ein geliebter Junge, ein guter, hart arbeitender Mann, der niemanden schikaniert hat. Er hat sich den Respekt aller verdient, und den kann man nicht kaufen, den muss man sich verdienen», erklärte Lenny de Jesús, seine Mutter, mit gebrochener Stimme. «Mein Sohn wollte reden, nicht kämpfen. Und sie haben ihn getötet, weil er gut war, weil er keine Angst hatte.»

Nach Angaben dieser Zeitung war Gaby Boxtrainer für Kinder und arbeitete als Wachmann und Maurer. Sein Leben drehte sich um seine Familie, seine Kinder Iker, 13, und Valeria, 7.

Laut Carlos García, Sprecher der Familie und Kriminaltechniker, war die Tragödie das Ergebnis einer Geschichte von «Belästigungen und Drohungen», die sich über mehr als fünf Monate hinzog. «Gaby hat bis zum Schluss versucht, diesen Kampf zu vermeiden. Er wurde vorgeladen, in den sozialen Netzwerken belästigt und ständig bedroht. Schließlich ging er mit der Absicht zum Gespräch, um die Angelegenheit zu beenden. Aber Fernando kam mit einem großen Messer bewaffnet. Es war kein Kampf, es war Mord.»