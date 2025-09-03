Almuñécar präsentiert das 17. 'Festival de Teatro greco-latino'

Marlene Wörner Almuñécar Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Das klassische Theaterfestival 'Sexi Firmum Iulium' feiert vom 4. bis 7. September seine 17. Ausgabe im Auditorium des Majuelo-Parks. Bei der Präsentation hob der Kulturstadtrat Alberto García Gilabert «das interessante und vielversprechende Programm mit sehr aktuellen Werken» hervor.

Antonio Cantudo, künstlerischer Leiter und Koordinator des Festivals, erklärte, dass es sich bei den Aufführungen «praktisch um brandneue Premieren» handelt. Drei der professionellen Stücke wurden bereits beim diesjährigen Festival in Mérida präsentiert.

Das Programm sieht wie folgt aus: am 4. September wird 'La Comedia de la Cestilla' von Plautus aufgeführt; am 5. September wird 'Electra' mit María León und Elisa Matilla gezeigt; 'Los Hermanos' von Terenz wird am 6. September gespielt und den Abschluss macht das Werk 'Orestiada' von Aischylos am 7. September. Alle Stücke beginnen um 22 Uhr. Karten kosten 15 Euro und sind erhältlich unter www.bravoentradas.es sowie im Kulturhaus und bei Azulmarino Viajes in Almuñécar. Der Preis für ein Abonnement aller Aufführungen beträgt 40 Euro (www.sexifirmumiulium.com).