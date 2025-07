Castell de Ferro erhält neben dem Rathaus einen neuen Sitz der Ortspolizei

SUR CASTELL DE FERO. Donnerstag, 3. April 2025 Compartir

Der Stadtrat von Gualchos-Castell de Ferro hat den Beginn der Arbeiten für den Ausbau und die Renovierung der Räumlichkeiten für die örtliche Polizei genehmigt. Das neue Polizeipräsidium wird neben dem Rathaus in den Räumen untergebracht, die derzeit von den städtischen Werkstätten genutzt werden, die ihrerseits in ein neues Gebäude umziehen werden.

Die Renovierung umfasst den Bau eines Obergeschosses, in dem Umkleideräume und ein Besprechungsraum für die Bediensteten untergebracht werden sollen. Im ersten Stock werden die Büros des öffentlichen Dienstes untergebracht. Insgesamt handelt es sich um eine Investition in Höhe von 145.000 Euro aus dem Bau- und Dienstleistungsplan der Provinzregierung von Granada.

Gegenwärtig üben die Beamten ihre Tätigkeit in einem Büro im Rathaus aus, dessen Räumlichkeiten manchmal unzureichend sind, insbesondere was Umkleideräume und Toiletten angeht. In diesem Sinne betonte die Bürgermeisterin von Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, die Wichtigkeit dieser Maßnahme: «Es ist wichtig, unseren Beamten einen angemessenen Raum für die Ausübung ihrer Arbeit zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Erweiterung verbessern wir ihre Arbeitsbedingungen und garantieren einen besseren Dienst an der Öffentlichkeit.»

Gemeinde will Personal der Polizei aufstocken

Was das Personal betrifft, so verfügt die Gemeinde über insgesamt fünf Ortspolizisten, von denen allerdings einer derzeit suspendiert ist. «Wir arbeiten daran, diese Situation so schnell wie möglich zu lösen, damit wir die beste Personalausstattung der Polizei gewährleisten und die Sicherheit unserer Bürger verbessern können», versicherte Antequera.

Die städtischen Workshops, wie Gymnastik für ältere Menschen, Yoga, Flamenco und Gesellschaftstanz, werden in einem neuen, über 100 Quadratmeter großen Gebäude stattfinden, das während des Schuljahres für diese vom Rathaus organisierten Ausbildungsaktivitäten genutzt wird.

Dieses Gemeindezentrum, das derzeit im Rahmen des 'Programa de Fomento de Empleo Agrario' (PFEA) 2024 gebaut wird, befindet sich im Stadtzentrum von Castell de Ferro, neben einem als Parkplatz genutzten Grundstück.