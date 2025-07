Die Eltern von Maria Teresa fordern eine neue Gegenüberstellung zwischen Tony King und Robert Graham

Pilar García-Trevijano MOTRIL. Donnerstag, 3. April 2025 Compartir

2025 jährt sich das Verschwinden von María Teresa Fernández zum 25. Mal, und ihre Eltern haben nicht einen einzigen Tag lang aufgehört, nach ihr zu suchen. Die junge Frau verschwand am 18. August 2000 während der Feria von Motril.

Die Familie ist der Meinung, dass sich die Suche nach Vermissten verbessert hat, obwohl noch viel zu tun ist, und plädiert für mehr Ressourcen. «Ohne unseren Druck würde alles beim Alten bleiben. Wir haben dafür gesorgt, dass sofort nach Vermissten gesucht wird. Erst war es nach 48 Stunden und dann einen Tag später. Meine Tochter wurde drei Monate lang nicht gefunden», beklagt Teresa. «Es war Mitte August, als die Polizei die Suche aufgab, meine Tochter war volljährig und sie sagten, sie würde zurückkommen. Wir schrieben sogar an den Regierungspräsident José María Aznar, an die Königin, an den Ombudsmann, an den Präsidenten der Landesregierung, und wir ließen sogar die Polizei in den Brunnen der Umgegung suchen, aber es war so viel Zeit vergangen, dass nicht einmal die Hunde eine Spur von ihr fanden», erinnert sie sich.

«Wenig Koordination zwischen den Sicherheitskräften»

«Die Verbesserung der Koordination zwischen den Gemeinden und den Sicherheitskräften ist von grundlegender Bedeutung. In Motril ist die Nationalpolizei zuständig, aber in anderen Städten gibt es die Guardia Civil, und am Anfang wusste die Guardia Civil nichts, weil es nicht kommuniziert worden war, aber wir kommen Schritt für Schritt und langsam voran», fügt er hinzu. Wir kommen langsam und schrittweise voran«, fügt er hinzu, »wir hoffen, dass andere nicht dasselbe durchmachen müssen wie wir«, sagt er.

Die Familie hat erneut eine Gegenüberstellung zwischen Tony King und Robert Graham gefordert. «Das Einzige, was bleibt, ist, dass Tony King mit Robert Graham zusammengebracht wird, nachdem King ihn beschuldigt hat, meine Tochter verschwinden zu lassen», sagt die mutige Mutter.

Für diejenigen, die sich nicht an den Fall erinnern: Ein Jahr vor María Teresa verschwand eine andere junge Frau in Mijas, Rocío Wanninkhof, und drei Jahre später in Coín, Málaga, Sonia Carabantes. Beide wurden ein paar Tage später ermordet aufgefunden. Der Täter war Tony King, ein englischer Staatsbürger, der sich an der Costa del Sol niedergelassen hatte. Er beschuldigte Graham, María Teresa getötet zu haben, doch die Ermittlungen in dieser Richtung blieben erfolglos.