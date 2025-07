Die Fähre «Volcán de Timanfaya» fährt seit Januar auf der Strecke Motril-Melilla mit drei wöchentlichen Fahrten

M.J.ARREBOLA MOTRIL Mittwoch, 2. April 2025 Compartir

Die Seeverbindung zwischen Motril und Melilla wurde mit der Vergabe des öffentlichen Auftrags an die Reederei Armas Trasmediterránea hergestellt, die den Betrieb der Strecke seit Januar letzten Jahres durchführt. Diese Vergabe durch die Generaldirektion der Handelsmarine, die dem Ministerium für Verkehr, Mobilität und städtische Agenda untersteht, soll die Mobilität und den Handel zwischen dem Festland und der Autonomen Stadt Melilla stärken.

Für die Streck hat das Unternehmen die Fähre Volcán de Timanfaya eingesetzt, ein unter spanischer Flagge fahrendes Schiff mit einer Kapazität von 950 Passagieren, 350 Fahrzeugen und 1.350 laufenden Metern Ladung. Seit der Aufnahme des Betriebs im Januar hat die Linie ein «bemerkenswertes Wachstum» im Passagier-, Fahrzeug- und Frachtverkehr verzeichnet.

Die Volcán de Timanfaya, mit einer Länge von 143 Metern und einer Breite von 24 Metern, wurde aufgrund ihrer Kapazität und ihrer Betriebseffizienz ausgewählt. Die Fähre verkehrt dreimal wöchentlich, mit der Möglichkeit, die Anzahl der Fahrten während der Oster- und Sommermonate sowie in Zeiten mit großem Passagieraufkommen zu erhöhen.

Sergio Vélez, Geschäftsführer von Armas Trasmediterránea, betonte, dass das Unternehmen «unermüdlich» daran arbeite, einen «effizienten, nachhaltigen Seeverkehrsdienst anzubieten, der an die Bedürfnisse von Passagieren und Transportunternehmen angepasst ist». In diesem Sinne unterstrich er die positiven Auswirkungen der Linie, die im ersten Quartal 2025 einen Zuwachs von 9,7 % bei den Passagieren, 17,7 % bei den Pkw und 52,47 % beim Frachtverkehr verzeichnete.

In diesen Monaten hat das Unternehmen 849 intermodale Transporteinheiten (ITU) mit lebenswichtigen Gütern für die Bevölkerung von Melilla, wie Lebensmitteln und Baumaterialien, mobilisiert.

Óscar Martínez, der kaufmännische Direktor des Unternehmens, wies darauf hin, dass die Strecke dreimal wöchentlich bedient wird, wobei für wichtige Termine wie Ferien und Feiertage Verstärkungen geplant sind. «Dies ist eine wichtige Verbindung für den Export und Import von Agrar- und Lebensmittelprodukten und die Versorgung der kleinen Unternehmen in Melilla», fügte er hinzu.

Der Präsident des Hafens von Motril, José García Fuentes, hob die positiven Auswirkungen hervor, die diese Seeverkehrsverbindung in den ersten Betriebsmonaten hat: «Diese Linie ist für unseren Hafen absolut wichtig. In diesem ersten Quartal haben wir einen Anstieg des Personen-, Fahrzeug- und Frachtverkehrs verzeichnet. Insgesamt wurden fast 850 Anhänger und Lastwagen transportiert, die Melilla mit dem Nötigsten versorgen».

Eine wachsende Linie

Die Passagiere können an Bord eine breite Palette von Dienstleistungen in Anspruch nehmen: Kabinen und Sitze für mehr Komfort während der Reise, Restaurantbereiche, einschließlich Selbstbedienung, Bars und Cafeterias, Dienstleistungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, ein Außenschwimmbad in der Sommersaison und Bereiche für Haustiere, die das Reisen mit Haustieren erleichtern. Darüber hinaus wurde die Fähre im Einklang mit den europäischen Nachhaltigkeitsvorschriften angepasst, um ihre Umweltauswirkungen zu verringern.

Der Regierungsvertreter in Granada, José Antonio Montilla, hob die Bedeutung dieser Vergabe im Rahmen der Erklärung des öffentlichen Interesses an der Strecke Motril-Melilla hervor, die 2020 eingerichtet wurde: «Die spanische Regierung hat sich mit einem Vertrag, der Energieeffizienz, wettbewerbsfähige Tarife und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt, für den Fortbestand dieser Strecke eingesetzt. Diese Strecke garantiert nicht nur die Mobilität der Bürger, sondern trägt auch zum Handel und zum territorialen Zusammenhalt bei».

Die Bürgermeisterin von Motril, Luisa García Chamorro, unterstrich ihrerseits die strategische Rolle des Hafens für die lokale und provinzielle Wirtschaft: «Der Hafen von Motril macht vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Provinz Granada aus. Effiziente Seeverkehrsverbindungen ermöglichen es uns, unsere Wirtschaft zu stärken und die Handelsbeziehungen mit Melilla zu intensivieren».

Antonio Ayllón von der Junta de Andalucía drückte seine Zufriedenheit über die Vergabe dieses Auftrags aus und betonte, dass in den letzten Jahren mehr als zwei Millionen Euro für die Verbesserung der Infrastruktur des Hafens und die Steigerung seiner Wettbewerbsfähigkeit bereitgestellt worden seien.

Das Unternehmen hat verschiedene «Werbeaktionen und Anreize für seine Kunden» eingeführt, darunter eine Ermäßigung von 15 Prozent für neue Mitglieder des «SeaClub»-Programms und das «SeaReto»-Programm, das eine kostenlose Fahrt für Passagierfahrzeuge bietet, die vor dem 9. April drei Fahrten zwischen Motril und Melilla absolvieren.

Ausweitung der Verbindung nach Marokko

Parallel dazu kündigte Armas Trasmediterránea die Wiederaufnahme der Verbindung zwischen Motril und Marokko an, mit Anschlüssen nach Nador und Al Hoceima. Mit dieser Ausweitung soll der hohen Nachfrage im Rahmen der Operation Crossing the Strait 2025 entsprochen werden, die zwischen dem 15. Juni und dem 15. September stattfindet, wenn Tausende von Reisenden das Mittelmeer auf ihrem Weg nach Nordafrika überqueren.

Es wird erwartet, dass der Verkehr in den kommenden Monaten weiter zunehmen wird und sich der Hafen von Motril als Referenz für den Seeverkehr von Passagieren und Gütern festigt.