Junta investiert in fünf Jahren fast 3,4 Millionen Euro in Tourismusprojekte in Almuñécar

Sur Almuñécar Montag, 2. Juni 2025 Compartir

Die Gemeinde Almuñécar hat von 2020 bis heute eine Investition in Höhe von 3.382.969 Euro vom Tourismusministerium der Junta de Andalucía erhalten. Dies teilte der Beauftragte der Junta, David Rodríguez, bei einem Besuch in der Gemeinde mit, wo er sich mit Bürgermeister Juan José Ruiz Joya sowie mit Unternehmern aus dem Tourismusbereich traf.

Die Investitionen, die von der andalusischen Landesregierung in der Stadt getätigt wurden, erfolgten im Rahmen der Gewährung von Beihilfen für die Strände. Im Jahr 2020 erhielt Almuñécar eine Finanzspritze in Höhe von 445.000 Euro, die es ermöglichte, die touristische Infrastruktur an der Küste zu sanieren, das Versorgungsnetz zu erneuern, Gehwege zu pflastern, die Zugänglichkeit im östlichen Teil der Gemeinde zu verbessern und die Promenade Andrés Segovia am Strand von La Herradura auf LED-Beleuchtung umzustellen.

Dank des Plans für Nachhaltigkeit im Tourismus, bekam Almuñécar im Jahr 2021 eine Investition von 2.430.000 Euro. Dazu kamen weitere 144.000 Euro aus dem Programm Munitur (Hilfe der Junta für touristische Gemeinden), die in das Projekt für das Interpretationszentrum für Tourismus und Kulturerbe in La Herradura flossen.

Ferner erhielt Almuñécar bis 2024 Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 370.000 Euro, die für Projekte wie die Renovierung der Tourismusinformation am Paseo del Altillo, die Restaurierung der Mauer der alten Töpferei, die Beleuchtung des Palacete de la Najarra, die Aufwertung der Felsen von San Cristóbal und die Erweiterung des Interpretationszentrums 1592 La Furia del Mar sowie die Förderung des Meeresmuseums in La Herradura verwendet wurden.

Rodríguez betonte, wie wichtig es sei, die Projekte weiter zu fördern und umzusetzen, und hob die Schaffung des Parque Azul de Vida Submarina hervor, «der Almuñécar zum Zentrum des Unterwassertourismus machen wird und sich durch seine Einzigartigkeit an der Küste auszeichnet».

Der Beauftragte für Tourismus betonte die Absicht der andalusischen Regierung, mit dem Rathaus zusammenzuarbeiten, um «die Projekte zu beschleunigen und voranzutreiben», und versicherte, dass der Ausführungsgrad bei 50 Prozent liege.