Die Sky-Bars an den Stränden Granadas - ein himmlischer Trend für diesen Sommer

Sergio Sebastiani Granada Freitag, 1. August 2025 Teilen

Sobald die sommerlichen Temperaturen heiß laufen, sucht wohl jeder spätetens gen Abend ein wenig frische Luft und eine kühlere Brise. Und was gibt es Besseres, als die heißen Tage in einer angenehmen Atmosphäre zu verbringen, mit spektakulären Aussichten und einem unglaublichen Sonnenuntergang über dem Meer? Genau das bieten an der Costa Tropical die Sky Bars, gleich ob für einen erfrischenden Drink oder ein spannendes Abendessen unterm Sternenhimmel.

In der Regel gehören die Bars zu Hotels, die ihre Infrastruktur optimal ausnutzen und auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind. Ihr Angebot hat es in sich. In gemütlichen und einladenden Bars stehen in der Regel Cocktails im Vordergrund, obwohl einige von ihnen auch die Möglichkeit bieten, zu Abend zu essen. So etwa die Sky-Bar im Restaurant Miba in Salobreña, die im Sommer freitags, samstags und sonntags von 20 bis 23 Uhr öffnet. Wer nur etwas trinken möchte, dem steht die Terrasse täglich von 17 bis 22 Uhr offen.

Da die Bar einer der begehrtesten Plätze des Hotels ist, sollte man einen Besuch unbedingt im Voraus planen. «Wer nicht reserviert, bekommt keinen Platz», sagt Küchenchef Javier Fernández, der versichert, dass «es in der Gegend keinen anderen Ort mit dieser Aussicht gibt». Diese Terrasse mit der Solete-Auszeichnung aus dem Repsol-Gastroführer sei «ideal, um die kühleren Nächte zu genießen». Außerdem werde jeden Samstag und jeden zweiten Freitag im Monat Live-Musik geboten.

An Tagen, an denen in der Sky Bar zu Abend gegessen werden kann, gibt es mehrere Empfehlungen des Küchenchefs für ein Essen mit Blick auf das Meer, den Peñón de Salobreña, La Caleta oder die Burg. Zum Beispiel Ceviche vom Wolfsbarsch; geräucherter Salat auf Tartar mit Minibroten und Ajoblanco aus Payoyo-Käse oder Reis mit Baby-Tintenfisch in seiner eigenen Tinte. Weitere Optionen sind geräucherte Sardinen auf Tomatentartar und Ziegenkäse-Ajoblanco aus Málaga oder Pulpuerro, ein getrockneter Oktopus aus Motril mit geröstetem Lauch, Sellerie und tropischen Gurken. Als Dessert wird Tutti Frutti Carbonara vorgeschlagen, das einen Teller Spaghetti Carbonara ähnelt, obwohl es ein köstliches Tutti Frutti-Eis ist.

Bei den Cocktails gibt es zwei Neuheiten: den Miba Dreams, der mit tropischen Früchten der Saison, Zitrusfrüchten und mediterranen Kräutern und Salobreña-Rum zubereitet wird, und den Saloibriña, einen lokalen Caipirinha mit karamellisiertem Rohrzucker, Basilikum, Limette und Rum.

Almuñécar ist wahrscheinlich die Küstenstadt Granadas mit der höchsten Konzentration dieser Art von Lokalen. Eines davon ist die Bombay Sky Bar im Hotel Playa de San Cristóbal, die eine angenehme Chill-out-Atmosphäre mit Blick auf das Meer, den Peñón del Santo und die Burg von San Miguel bietet. Geleitet wird die Bar von Eloísa Martín, Pianistin, Sängerin und Schauspielerin, die sich in der Welt des Showbusiness auf nationaler Ebene einen Namen gemacht hat und Mitarbeiterin der beliebten Sendung «Cine de barrio» unter der Leitung von José Manuel Parada war.

Die Künstlerin selbst leitete ein Jahrzehnt lang die Karaoke-Bar Bámbola, ebenfalls im Viertel San Cristóbal, wo ihre Auftritte am Klavier ein Klassiker waren. Der Geist der Show ist auch auf dieser Terrasse präsent, auf der von Zeit zu Zeit Prominente, viele von ihnen Freunde von Eloísa seit ihrer Fernsehzeit in Madrid, vorbeischauen.

Aus dieser Zeit hat die Bombay Sky Bar auch die berühmten Mojitos geerbt, einen der beliebtesten Cocktails des Publikums. Martín empfiehlt auch den Cocktail San Cristóbal, ebenfalls hausgemacht, mit Rum und tropischen Früchten wie Mango, Ananas und einem Hauch von Passionsfrucht. Weitere empfehlenswerte Getränke sind die Margarita, «ein Klassiker, der bei Ausländern sehr beliebt ist, und die Piña Colada, die im Sommer sehr erfrischend ist».

Abgesehen von den Cocktails, die täglich von 18 bis 2 Uhr nachts genossen werden können, «ist das Besondere an dieser Terrasse der unglaubliche Blick auf die beleuchtete Burg, den Peñón del Santo, den Strand von San Cristóbal und das Meer», sagt Eloísa Martín. «Die Aussicht ist sehr kulturell und die Bar befindet sich im Herzen des touristischen Zentrums von Almuñécar. Es ist ein wahres Wunder, den Sonnenuntergang zu beobachten, wenn sich der Himmel in einem für die Stadt so unverwechselbaren Licht verändert und jeder Abend zu einem Spektakel wird», fügt sie hinzu.

Ein weiteres Hotel in Sexitano, das seine Sky Bar der Öffentlichkeit zugänglich macht, ist das Helios. Die Blue Bar befindet sich im zehnten Stock des Gebäudes und bietet einen atemberaubenden Blick von oben, mit der Unermesslichkeit des Mittelmeers im Hintergrund, sowie Panoramablicke auf die gesamte Küste, die Felsen, die von der Burg gekrönte Altstadt oder die Punta de la Mona. Die Terrasse ist bis Anfang September von 21 Uhr bis 3 Uhr morgens geöffnet.

Die Direktorin des Hotel Helios, Filo Rodríguez, sagt: «Wir servieren Signature-Cocktails und bieten chillige Musik in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre, um die wundervolle Aussicht und die Sonnenuntergänge zu genießen». Ihre Empfehlungen: Espresso Martini, Aperol Spritz, Negroni Sbagliato und Amaretto sour.