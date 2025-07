Ein Jahr lang keine Spur von dem in Almuñécar verschwunden Paco

Pilar García-Trevijano ALMUÑÉCAR. Donnerstag, 3. April 2025 | Actualizado 11:17h. Compartir

Seine Söhne haben große Anstrengungen unternommen, um ihren Vater zu finden. Francisco Pérez Bedmar verschwand am 22. März 2024 im Alter von 87 Jahren. Er ging in Almuñécar mitten in der Osterwoche ohne sein Handy an der Promenade spazieren; seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Seine Familie hat auf der Mülldeponie und mit einer Unterwasserdrohne nach ihm gesucht, den Strand mit Metalldetektoren abgesucht und zusammen mit der Guardia Civil mehr als 50 Hektar Land vergeblich durchkämmt. Die Familie war im Fernsehen, und das Foto von Paco ist in den sozialen Netzwerken in ganz Spanien verbreitet worden. Von Paco, einem unabhängigen und fröhlichen Mann, der jeden Samstag zum Tanzen ging, fehlt jede Spur.

Nach Angaben aus Justizkreisen hat das Untersucheungsgericht Nummer 1 von Almuñécar das Verschwinden kürzlich als 'komplex' eingestuft, um die Ermittlungsfrist um weitere sechs Monate zu verlängern. Dies ist ein obligatorischer Schritt ein Jahr nach der Eröffnung des Falles, damit die Verjährungsfrist nicht abläuft. Der Fall ist noch in Bearbeitung und die Ermittlungen der Guardia Civil stehen noch aus.

Die Söhne von Francisco, Sergio und Paco, glauben, dass sein Verschwinden erzwungen wurde, und bitten die Ermittler, alles zu tun, um den Sachverhalt aufzuklären. «Das Einzige, was uns Hoffnung macht, ist, dass die Ermittlungsphase verlängert wurde. Er ist bestimmt nicht freiwillig verschwunden», erklärt Paco, 57, der jüngste Sohn des Vermissten. «Was für uns wichtig ist, ist, dass sie nicht aufhören zu ermitteln», betont er.

Paco senior wurde zuletzt in einem Hotel der Umgebung auf einer Überwachungskamera festgehalten. Er trug eine graue Mütze, ein marineblaues Sweatshirt, Jeans und Turnschuhe. «Mein Vater wollte nicht um 20 Uhr abends bei schlechtem Wetter an den Strand gehen», sagt sein Sohn.

Wie vom Erdboden verschwunden

Der Vermisste, der ursprünglich aus Maracena stammte, lebte seit dem Tod seiner Frau vor mehr als einem Jahrzehnt in Almuñécar. Er war sehr unabhängig. Er wollte sich nicht von seinen Verwandten bevormunden lassen, und so wechselten diese sich ab, um mit ihm zu sprechen und den anderen Familienmitgliedern Bericht über sein Befinden zu erstatten. Seine Familie sprach am Freitag mit ihm, aber am Samstag gab er kein Lebenszeichen von sich. Besorgt baten sie kurz darauf einen Bekannten, in die Wohnung zu kommen. Paco kehrte weder von seinem Spaziergang zurück noch erschien er zum Mittagessen, für das er sich mit einem Freund verabredet hatte. Er ging nicht einmal zu den Tanzveranstaltungen, auf denen er schon zwei seiner ehemaligen Lebensgefährtinnen kennengelernt hatte.

Paco war mit seinem Leben zufrieden. Er wurde am 20. Juli 1936 geboren. Sein Vater, ein Landwirt in Maracena, benötigte ihn für die Arbeit auf dem Feld, nur an regnerischen Tagen konnte sich Paco seiner Fortbildung widmen. Er lernte Lesen und Schreiben und verbrachte seine Tage mit dem Abschreiben von Geschichtsbüchern, einer weiteren seiner Leidenschaften, mit der er seine Grammatik verbesserte.

Immer das Beste aus seinem Leben gemacht

Während der Diktatur wurde er inhaftiert, weil er Flugblätter der Kommunistischen Partei Spaniens verteilte. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Zimmermann und in der Demokratie war er Stadtrat für die PSOE. Trotz aller Rückschläge, die ihm das Leben bescherte, darunter der Verlust seiner Frau und seiner zweiten Partnerin, die ihn in einem entscheidenden Moment seines Lebens begleitete, hat Paco das Beste aus seinem Leben gemacht. Er wurde in Almuñécar und Maracena geliebt. Seine Angehörigen hoffen, einen Anhaltspunkt zu finden, um die Trauer zu vertreiben.

«Man denkt über all die Dinge nach, die man hätte anders machen können, und über verschiedene Szenarien, bei denen man denkt, dass die kleinste Änderung geholfen hätte. Es ist unvermeidlich, dass man sich schuldig fühlt, wenn so etwas passiert, und wir gehen damit um. Aber anstatt untätig zu bleiben, haben wir uns mobilisiert, um dafür zu sorgen, dass der Fall meines Vaters nicht in Vergessenheit gerät. Das ist unsere Art, damit umzugehen», sagt der jüngste Sohn des Verschwundenen. «Ich wache in den frühen Morgenstunden besorgt auf und denke an ihn. Wir bemühen uns auch sehr, unser Leben weiterzuführen, um seiner Enkelkinder willen, aber der Verlust ist enorm. Er ist mein Vater, und es ist ein unvorstellbarer Schmerz für jemanden, der das noch nicht erlebt hat und nicht weiß, was aus ihm geworden ist. Wir können nicht trauern, das Einzige, was wir wollen, ist, ihn zu finden», sagte sie.