Ein Mann stirbt, nachdem er mit seinem Auto in eine Schlucht auf seinem Bauernhof in Almuñecar gefahren ist Die Guardia Civil hat die Aktivierung des Justizprotokolls gemeldet.

C.L. Almuñécar Mittwoch, 9. April 2025 Compartir

Neuer tödlicher Unfall in der Provinz Granada. Wie der öffentliche Notfalldienst berichtete, ist ein Mann ums Leben gekommen, als sein Auto auf seinem eigenen Bauernhof in Almuñécar in eine Schlucht stürzte. Um 14.30 Uhr ging bei der Notrufnummer 112 der Hilferuf eines Mannes ein, dessen Auto sich auf einem Bauernhof in der Nähe des Viadukts Viaducto del Marchante überschlagen hatte.

Vor Ort waren Angehörige der Notrufzentrale 061, der Ortspolizei von Almuñécar, der Guardia Civil und der Feuerwehr der Provinz, deren Eingreifen letztlich jedoch nicht erforderlich war.

Die Einsatzkräfte vor Ort bestätigten den Tod des Fahrers des Autos, eines 65-jährigen Mannes. Die Guardia Civil meldete die Aktivierung des gerichtlichen Protokolls.