Erster Abschnitt der Senda Litoral wird von Cantarriján nach Torrenueva verlaufen

Der Küstenweg Senda Litoral wird ein Weg direkt am Meer sein, der sich entlang der gesamten Costa Tropical erstreckt. Insgesamt wird er 82 Kilometer lang sein und entlang der Strandpromenaden oder am Rand der alten Nationalstraße N-340 verlaufen. Die Provinzregierung wird diesen Weg in mehreren Phasen bauen, und die erste Phase steht kurz vor dem Start. Nach einem kleinen Durcheinander bei der Einigung mit den Eigentümern des ersten Abschnitts - auf dem Gemeidegebiet von Almuñécar - könnten die Arbeiten Ende des Jahres beginnen.

Nach Angaben des Abgeordneten für Infrastruktur, Nicolás Navarro, werden die Arbeiten für den ersten Abschnitt im April dieses Jahres ausgeschrieben. Dieser wird in Cantarriján an der Grenze zur Provinz Málaga beginnen und Almuñécar über die Promenaden von Cotobro, San Cristóbal und Velilla erreichen. «Um mit den Arbeiten beginnen zu können, haben wir viele Treffen mit den verschiedenen Verwaltungen gehabt, aber wir werden ihn jetzt in Angriff nehmen», erklärt der Abgeordnete. Sobald die Arbeiten beginnen, wird es schnell gehen. In neun Monaten wird dieser erste Abschnitt fertiggestellt sein, derselbe Zeitrahmen wie der zweite Abschnitt dieser Phase, der Salobreña mit der Rambla de Puntalón verbinden wird und vorbei an der Playa Granada und dem Strand Poniente de Motril bis nach Torrenueva führt.

In den ersten Abschnitt, der 24 Kilometer lang ist, werden 1,2 Millionen Euro investiert. Der zweite wird von La Caleta de Salobreña bis zur Rambla de Puntalón verlaufen, wo er an den bereits fertiggestellten Küstenweg von Torrenueva anschließen wird.

Die Strecke zwischen Salobreña und Torrenueva soll im Juni ausgeschrieben werden. Insgesamt werden 3,2 Millionen Euro in diese Strecke investiert. Die Arbeiten werden ebenfalls neun Monate dauern und umfassen den Bau «einer Brücke an der Playa Granada», so Navarro.