Zentrum von Salobreña soll verkehrsberuhigt werden

SUR Salobreña Dienstag, 20. Mai 2025 Compartir

Das Rathaus von Salobreña will den Verkehr im historischen Stadtzentrum begrenzen. Als ersten Schritt hat der Stadtrat die Einrichtung eines «Registers für die Verarbeitung von Videoüberwachungsdaten» verabschiedet, wie es das spanische Datenschutzgesetz vorschreibt. Als zweiter Schritt sollen Überwachungskameras in den Zu- und Ausfahrtsstraßen des historischen Zentrums installiert werden.

Wie Bürgermeister Javier Ortega erläuterte, geht es darum, «das historische Zentrum zu schützen, indem der Zugang mit Fahrzeugen limitiert, aber nicht verboten wird». Zu diesem Zweck werden in den Straßen, die in die Altstadt hinein- und aus ihr herausführen, Überwachungskameras installiert, wobei zwischen Anwohnern und Besuchern unterschieden wird, da letztere zwar in die Altstadt hineinfahren, sich aber nur eine begrenzte Zeit dort aufhalten dürfen. Die Kameras zeichnen die Fahrzeuge mit Kennzeichen und Uhrzeit auf. Sofern Ortsfremde die festgelegte Zeit nicht eingehalten haben, wird ein Bußgeld verhängt.