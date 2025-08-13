Sur Deutsche

Stelle auf der N340, an der sich der tödliche Unfall ereignete. Javier Martín
Unfall

Fahrer und Sozius eines Motorrads sterben nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Almuñécar

Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden auf der N-340

C. Á.

Almuñécar

Mittwoch, 13. August 2025

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum heutigen Mittwochs auf der N-340 bei Almuñécar sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 321 der genannten Straße gegen Mitternacht. Zeugen verständigten den Norut und berichteten von einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad.

Nach der Aktivierung durch den Notfallkoordinationsdienst wurde das medizinische Personal von 061, das zwei medizinische Teams und eine mobile Intensivstation mobilisierte, sowie die Guardia Civil de Tráfico und das Personal der Straßenmeisterei zum Unfallort gerufen.

Quellen der Guardia Civil haben bestätigt, dass ein 48-jähriger Mann und eine 45-jährige Frau, die auf dem Motorrad saßen, bei dem Unfall ums Leben gekommen sind. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zur Klärung der Gründe für diesen Unfall mit zwei Todesopfern eingeleitet.

Aufgrund des Unfalls musste die Straße kurzzeiting gesperrt werden, aber die Situation normalisierte sich wieder, nachdem die am Unfall beteiligten Fahrzeuge entfernt worden waren.

