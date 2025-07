Geschäfte in Motril haben seit heute freie Öffnungszeiten

Motril hat dank der Erklärung zur Zone mit großem touristischen Aufkommen (Zona de Gran Afluencia Turístic, ZGAT) freie Öffnungszeiten. Dies wurde am 1. Juli im ... Amtsblatt der Junta de Andalucía (BOJA) veröffentlicht.

Seit dem heutigen Montag können die Geschäfte in der gesamten Gemeinde Motril völlig frei öffnen und schließen. Diese Maßnahme wird bis zum 30. September 2025 beibehalten und fällt mit der Sommersaison zusammen, in der die meisten Touristen an die Costa Tropical kommen.

Ab 2026 werden die freien Öffnungszeiten jedes Jahr vom 1. Juni bis zum 30. September sowie während der gesamten Karwoche, von Palmsonntag bis Ostersonntag, gelten

Die Maßnahme wird mit dem erheblichen Anstieg des Tourismus in den Sommermonaten und an Feiertagen begründet, was durch Daten über den Wasserverbrauch und die Übernachtungen belegt wird, die einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen in dieser Zeit zeigen.

Laut der Veröffentlichung im BOJA erfüllt Motril die gesetzlichen Kriterien für die Einstufung als ZGAT, da sich dort als kulturell interessant erklärte Objekte wie das Calderón-Theater und die Burg von Motril befinden sowie Feste in der Stadt veranstaltet werden, die offiziell als touristisch interessant anerkannt sind, wie die Osterwoche.