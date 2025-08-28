Mann erschlägt Ex-Partnerin in Motril trotz Annäherungsverbots

Laura Velasco Motril Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Ein Mann wurde von der Nationalen Polizei verhaftet und in Untersuchungshaft genommen, nachdem er seine Ex-Partnerin in Motril getötet haben soll. Aus Polizeikreisen verlautet, dass er wegen Mordes verhaftet wurde und dass ein geheimes Schnellverfahren angeordnet worden ist. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Diese Zeitung hat aus mit dem Fall vertrauten Quellen erfahren, dass sich der Vorfall am vergangenen Sonntagmorgen in einem Haus in der Gemeinde ereignete. Die Frau starb nicht auf der Stelle, sondern wurde lebend ins Hospital de Neurotraumatología de Granada gebracht. Sie starb einige Stunden später.

Die Ergebnisse der Autopsie zeigen, dass die Frau mehrere Schläge erhalten hat, die ihren Tod verursacht haben, so die gleichen Quellen. Gegen ihren Ex-Partner lag ein Annäherungsverbot vor, das einige Tage zuvor gebrochen worden war. Die beiden waren zusammen in seiner Wohnung gewesen.

Die Nationalpolizei verhaftete den Mann zunächst wegen Missachtung des Annäherungsverbots. Nachdem der Tod seiner Ex-Partnerin bestätigt wurde, wurde er wegen Mordes angeklagt. Aus Justizkreisen verlautete, dass er nun in Untersuchungshaft genommen wurde. Die Angelegenheit wird als geschlechtsspezifische Gewalt untersucht.