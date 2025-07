Mann wegen des Todes seines Mitbewohners in Motril verhaftet, nachdem er ihn sterbend vor der Tür des Krankenhauses zurückgelassen hatte

Laura Velasco Granada Montag, 14. April 2025 Compartir

Ein Mann Mitte 30 wurde als mutmaßlicher Verantwortlicher für den Tod eines Mannes in Motril an der Costa Tropical in der Provinz Granada festgenommen. Der Festgenommene ließ sein Opfer vor der Tür des Krankenhauses Santa Ana in der Stadt zurück, als der Mann noch lebte. Das Opfer starb jedoch an seinen Verletzungen, bevor das medizinische Personal den Mann behandeln konnte.

Beamte der Nationapolizei nahmen den Verdächtigen am Dienstag, den 8. April, fest, wie die SUR-Schwesterzeitung Ideal aus mit dem Fall vertrauten Quellen erfuhr. Der Vorfall, der sich in den frühen Morgenstunden des 9. März ereignete, führte nur wenige Tage später zu drei Verhaftungen, aber alle Verdächtigen wurden gegen Kaution freigelassen.

Dieselben Quellen sagten, dass die beiden Männer befreundet waren und in einem Haus in der Stadt lebten, in dem der tödliche Angriff stattfand. Die Haupthypothese ist, dass es zwischen ihnen einen Streit gab, der in einem Angriff mit einer Schusswaffe endete.

Offenbar nahm der mutmaßliche Mörder das Auto seiner Mutter, um das Opfer ins Krankenhaus zu bringen. Er befand sich zusammen mit anderen Personen in dem Fahrzeug, die noch nicht ausfindig gemacht werden konnten. Die anderen drei Personen, die vor einigen Wochen verhaftet wurden, wohnten offenbar ebenfalls mit den beiden anderen Männern in dem Haus und sollen dem Täter geholfen haben, den Tatort aufzuräumen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Über den Boden geschleift

Das aus Marokko stammende Opfer, ein 20-Jähriger, war angeschossen worden. Im Krankenhaus angekommen, wurde er vom mutmaßlichen Täter auf dem Boden zur Tür der Notaufnahme geschleift. Dies bemerkte der Sicherheitsbeamte, der sofort ins Innere des Krankenhauses lief, um Hilfe zu holen.

Als mehrere Ärzte und Krankenpfleger herauskamen, lag das Opfer bereits tot auf dem Boden und das Auto war weggefahren. Mehrere Kameras hielten es fest und die Bilder ermöglichten die Bestimmung des Modells und des Kennzeichens, was zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters führte.

Das Opfer hatte eine einzige Eintritts- und Austrittswunde im Unterleib und innere Blutungen, so die Angaben aus dem Krankenhaus.

In Motril wurde eine Reihe von Durchsuchungen durchgeführt, unter anderem in einem Haus in der Calle Piedrabuena.