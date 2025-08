Migranten gehen am helllichten Tag am Strand von Castell de Ferro an Land, der voller Badegäste ist

Sandra Martínez Montag, 4. August 2025 Teilen

Ein mit Flüchtlingen beladenes Boot ging am Sonntag gegen 14 Uhr an einem Strand in Castell de Ferro an Land. Nach Angaben der Badegäste machten sie auf die Nähe des voll besetzten Bootes aufmerksam. Die Migranten sprangen, bevor sie das Ufer erreichten, ins Meer, schwammen an Land und flüchteten.

Die Bürgermeisterin von Castell de Ferro, Antonia María Antequera, bestätigte, dass sich die Ereignisse am Strand von Sotillo ereignet haben und dass die örtliche Polizei derzeit mit der Guardia Civil vor Ort zusammenarbeitet. Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen die Gemeinde in der Provinz Granada erreichen konnten, aber Zeugen, die vor Ort waren, haben versichert, dass sich Dutzende von Menschen auf dem Boot befanden.

Die Situation hat zu einer großen Aufregung unter den Badegästen geführt, die begonnen haben, die Ereignisse zu dokumentieren. Einige versuchten, den nordafrikanischen Migranten zur Flucht zu verhelfen, wie Zeugen berichteten, während andere sie daran hinderten, den Ort zu verlassen. «Wir waren überrascht, ein Boot so nah am Strand zu sehen, wir haben nichts verstanden», sagte einer der Badenden.

Die Anwesenden berichteten, dass das Boot mit hoher Geschwindigkeit ankam, die Passagiere aber nur langsam absprangen. Einige hatten große Schwierigkeiten zu schwimmen. Die Guardia Civil war schnell zur Stelle und es kam zu mehreren Festnahmen.