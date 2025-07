Motril genehmigt den Start der Ausschreibung zur Erneuerung des städtischen Verkehrssystems Stadtrat gibt grünes Licht für die Verbesserung der Frequenz, der Streckenführung und der Nachhaltigkeit des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt

Die Plenarsitung in Motril.

M.J. ARREBOLA MOTRIL. Donnerstag, 3. April 2025

Der Stadtrat von Motril hat in seiner ordentlichen Plenarsitzung am Montag die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für den Konzessionsvertrag für den öffentlichen Personennahverkehr der Stadt beschlossen. Der Vorschlag wurde von allen anwesenden Stadtratsfraktionen einstimmig unterstützt.

Die Bürgermeisterin von Motril, Luisa García Chamorro, hob die Bedeutung dieses Schrittes hervor und betonte, dass «diese Regierungsmannschaft sich bewusst ist, dass die Stadt wächst, nicht nur in der Größe, sondern auch in der Anzahl der Einwohner und der sozialen Bedürfnisse. Die Mobilität unserer Bürger ist nicht mehr dieselbe wie vor einem Jahrzehnt, und wir müssen uns an diese Veränderungen anpassen».

García Chamorro versicherte, man wolle den Nutzern der öffentlichen Verkehrsmittel einen verbesserten Service bieten, und zwar durch eine Ausschreibung, die «die Ausarbeitung neuer Spezifikationen und die Vergabe eines moderneren und effizienteren Dienstes» ermöglichen werde. Sie erwähnte auch die Absicht, eine Verkehrslinie einzurichten, die Motril mit dem Hafen und den Stränden verbindet und das Angebot an die Bedürfnisse der Bewohner von Gebieten wie El Varadero, Santa Adela, Playa Granada und Playa de Poniente anpasst, in denen bereits mehr als 1.000 Einwohner registriert sind.

«Wir wollen, dass Motril über ein Angebot verfügt, das an den neuen städtischen Kontext angepasst ist, das nachhaltiger und effizienter ist und den Bürgern die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erleichtert. Dieses neue Angebot wird mit dem Plan für nachhaltige Mobilität von Motril und der Umweltzone vereinbar sein», erklärte Mobilitätsstadtrat Peña und betonte das Engagement der Stadtverwaltung für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.