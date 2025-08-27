Toter Delphin am Strand von Salobreña gefunden

C. L. Salobreña Mittwoch, 27. August 2025 Teilen

Badegäste haben am Dienstag am Strand von Salobreña einen leblosem jungen Delfin gefunden. Mehrere Personen kamen an den Strand, um den Zustand des Tieres zu überprüfen, aber es zeigte keine Lebenszeichen.

In diesem Sommer sind zahlreiche Videos im Umlauf, die Delfine an der Costa Tropical zeigen. Einige Experten, wie Julio de la Rosa, Biologe, Taucher und Direktor der Aula del Mar der Universität Granada, behaupten, dass sie sich hauptsächlich zum Fressen nähern, einem Fischschwarm folgen oder weil sie sich mit anderen Delfinen vergnügen oder spielen.

Der Spezialist erinnerte daran, dass wir, wenn wir diesen Tieren begegnen, einen Sicherheitsabstand einhalten und sie nicht stören oder füttern sollten.