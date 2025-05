In Castell de Ferro ist die Strandsaison eröffnet

So sehen die Strände von Castell de Ferro in diesem Sommer aus.

C. L. Gualchos Mittwoch, 28. Mai 2025

Das Rathaus von Gualchos-Castell de Ferro kündigte an, dass an der Küste alles für den Beginn der Sommersaison bereit ist. In diesem Jahr wurden zwei Strände der Gemeinde, Cambriles und Sotillo-Castell, mit der Blauen Flagge ausgezeichnet. Die internationale Auszeichnung würdigt die Qualität des Wassers, die Sicherheit, das Umweltmanagement und die angebotenen Dienstleistungen.

Darüber hinaus behält der Strand von La Rijana sein Gütesiegel und festigt seine Position als Referenz für ökologischen Schutz, umgeben von einer reichhaltigen Landschaft. Diese Enklave zieht weiterhin Besucher an, die an einem Modell des nachhaltigen und umweltfreundlichen Tourismus interessiert sind.

In den letzten Monaten hat sich das Rathaus auf die Erneuerung des Vertrages für den Rettungsdienst konzentriert und die Mittel aufgestockt, um Einwohnern und Besuchern mehr Sicherheit und Aufmerksamkeit bieten zu können. Sieben Rettungsschwimmer werden in dieser Saison eine ständige und professionelle Überwachung der Strände der Gemeinde gewährleisten.

Die städtischen Arbeiten sehen auch die schrittweise Einrichtung von Stegen vor, um den Zugang und den Komfort für alle Nutzer zu verbessern.

Die Bürgermeisterin von Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, erklärte, man habe in diesem Jahr «ganz klar auf mehr Sicherheit, Zugänglichkeit und Qualität an den Stränden gesetzt. Die Küste ist einer der bedeutendsten Orte in der Gemeinde und wir arbeiten daran, dass Einwohner und Touristen sie unbeschwert genießen können».