Wiederbegrünung des Küstenwegs an der Playa de Poniente begonnen Das Projekt wird mehr als 360.000 Quadratmeter des Küstenstreifens in eine große grüne Lunge verwandeln.

MJ Arrebola MOTRIL. Donnerstag, 3. April 2025

Am Küstenwanderweg 'Senda Litoral de Playa de Poniente' wird mit der Begrünung begonnen. Die Bürgermeisterin von Motril, Luisa García Chamorro, besuchte heute Morgen gemeinsam mit dem Stadtrat für strategische Projekte, Nicolás Navarro, und dem Strandstadtrat José Peña das Gebiet um den 'Senda Litoral de Playa de Poniente', um den Beginn der Begrünungsarbeiten an diesem Abschnitt in Augenschein zu nehmen, die Teil eines Projekts sind, das die gesamte Küstenlinie von Motril miteinander verbinden und zur zweiten grünen Lunge der Stadt machen wird.

Das Projekt zielt darauf ab, einen neuen Raum entlang der gesamten Uferpromenade zwischen der Rambla de las Brujas und der Punta del Santo zu schaffen, der mit dem Paseo Rey Balduino verbunden ist. Im Rahmen des Projekts soll der Küstenweg unter anderem behindertengerecht ausgebaut und begründt werden, um den gesamten Raum in einen natürlichen Zustand zu versetzen und die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu mildern.

Außerdem wird dieser Raum mit einem neuen intelligenten Versorgungs- und Bewässerungsnetz ausgestattet, das die Bewässerung dieser neuen Grün- und Ökosystemflächen optimieren soll. Dieser Bereich wird die zweite grüne Lunge von Motril werden, mit einer Gesamtfläche von mehr als 36.000 Quadratmetern, von denen mehr als 23.000 Quadratmeter begrünt werden.

Projekt wird von der EU finanziert

Es handelt sich um ein Projekt, das von der Europäischen Union über die 'Next Generation'-Fonds im Rahmen des Plans für Wiederaufbau und Umgestaltung in Spanien finanziert wird, um den Plan 'Nachhaltige Stadt Motril' durchzuführen. Das für dieses Projekt vorgesehene Gesamtbudget beträgt fast 1,6 Millionen Euro für alle Maßnahmen zusammen.

Die Bürgermeisterin von Motril, Luisa García Chamorro, bekräftigte die Bedeutung dieses Projekts für die gesamte Küste von Motril, mit dem «wir in eine neue Phase der Errichtung des Küstenwegs eintreten, mit dem großen Begrünungsprojekt, das den Beginn der Bepflanzung des Poniente-Strandes mit einheimischen Pflanzen vorsieht», in einer Phase, die zu den Zielen der Gemeinde passt, durch die «die Physiognomie des Poniente-Strandes mit einer Investition von fast anderthalb Millionen Euro vollständig verändert wird».

«Wir haben schon mehrmals gesagt, dass dieses Jahr 2025 das Jahr der totalen Umgestaltung unserer Strände sein wird, und mehr als 4 Millionen Euro werden ausschließlich in den Poniente-Strand investiert werden. Wir haben ein großes Ziel, und das ist, zu versuchen, die blaue Flagge für diesen Strand zu erhalten und bis zum Sommer 2026 den Küstenweg durch die Bepflanzung und Begrünung mit einheimischen Pflanzen zu verbessern», sagte die Bürgermeisterin von Motril.

García Chamorro wollte die Arbeit der Provinzregierung von Granada unter der Leitung ihres Vorsitzenden Francisco Rodríguez hervorheben, deren Ziel es ist, «den Küstenpfad entlang der gesamten Costa Tropical von Granada fortzusetzen, damit er nicht nur die Gemeinde Motril durchqueren, sondern uns auch mit den Nachbargemeinden verbinden wird, als Teil eines großen Projekts für Granada und unsere gesamte Küste».

Zwei Kilometer zu Fuß

In diesem Zusammenhang hat Nicolás Navarro als Stadtrat für Strategische Projekte in Motril und als stellvertretender Vorsitzende der Provinzregierung von Granada hervorgehoben, dass dank der in den letzten Monaten durchgeführten Arbeiten «wir bereits das Ergebnis der wichtigen Arbeiten am Küstenweg sehen. Wir sehen bereits das Ergebnis der wichtigen Arbeiten am Küstenweg: zwei Kilometer neue Promenade, die bald mit dem Abschnitt verbunden wird, den wir von der Provinzregierung von Granada aus von Caleta de Salobreña bis zur sogenannten Rambla von Puntalón ausschreiben werden, um alle Küstengemeinden von Motril, Torrenueva Costa und Salobreña zu verbinden.»