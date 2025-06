Bustransport zum FKK-Strand von Cantarriján zwischen Almuñécar und Nerja ist wieder aktiv

MJ Arrebola Almuñécar Samstag, 28. Juni 2025 Compartir

Auch in diesem Sommer hat das Umweltministerium über seine Delegation in Granada eine neue Saison des Shuttle-Service zum Strand von Cantarriján im Naturpark der Steilküste von Maro-Cerro Gordo gestartet. Der Dienst, der seit dem 15. Juni in Betrieb ist, sorgt seit über einem Jahrzehnt für den Schutz der Umwelt und die Sicherheit der Strandgäste.

Der Shuttle-Bus verkehrt in der Zeit von 9 bis 21 Uhr im Abstand von 10 bis 15 Minuten. An Wochentagen fahren zwei Fahrzeuge (mit 17 und 33 Plätzen), an den Wochenenden wird ein drittes eingesetzt. Im Haupturlaubsmonat August verkehren täglich, auch an den Wochentagen, drei Busse mit einer Standardkapazität von 22 Plätzen.

Der Preis für die Fahrt hinab zum Strand und wieder zurück bleibt unverändert bei drei Euro, die Wochenkarte kostet 15,75 Euro und die 10-Tage-Karte 22,50 Euro. Personen mit eingeschränkter Mobilität erhalten - nach vorheriger Genehmigung -eine Zufahrtserlaubnis mit ihrem Privatfahrzeug.

Mehr dazu lesen Sie in unserer am 3. Juli erscheinenden Printausgabe.