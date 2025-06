Arroyo de la Miel feiert seine Feria de San Juan

Beatrice Lavalle Benalmádena Donnerstag, 26. Juni 2025 Compartir

Noch bis zum 29. Juni wird in Arroyo de la Miel die Feria de San Juan gefeiert. Tagsüber findet auf der Plaza Adolfo Suárez die Tagesferia mit Live-Musik statt. Nachts verlagern sich die Aktivitäten auf das Feria-Gelände im Parque de la Paloma. Im städtischen Festzelt spielen vor den Hauptveranstaltungen Orchester zum Tanz und im Anschluss legt bis 3 Uhr morgens DJ Tony Martín auf. Im Rahmen des musikalischen Hauptrogramms werden im Festzelt am 26. Juni der Flamenco-Soul-Sänger Pitingo auftreten, am 27. Juni ist die Band La Guardia zu sehen, am 28. Juni wird ein Konzert des Latin-Trap-Sängers Don Patricio geboten und am 29. Juni werden hier die Preise der verschiedenen im Rahmen des Festes ausgetragenen Wettbewerbe vergeben, bevor die Sänger Álvaro García und Nia das Musikprogramm beschließen. An diesem Tag findet auch der Día del Niño, bei dem man die Fahrgeschäfte zu reduzierten Preisen nutzen kann, statt.