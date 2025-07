Zwei Reisebüros werden zur Entschädigung von Studenten aus Granada für ein defektes Kreuzfahrtschiff verurteilt

Pilar García-Trevijano GRANADA. Donnerstag, 3. April 2025 Compartir

Ein Schulausflug, der sich in einen Albtraum verwandelte. Das 18. Gericht erster Instanz von Sevilla hat zwei Agenturen, Halcón Viajes und ein Einzelhandelsunternehmen, wegen Mängeln bei einer von zwei Schulen organisierten Kreuzfahrt verurteilt, an der achtzehn Personen aus Granada und Sevilla teilnahmen. Das Gericht, das der Klage teilweise stattgegeben hat, verurteilte die Unternehmen zur Zahlung von 5.400 Euro zuzüglich Zinsen an die Betroffenen.

Die Gymnasiallehrerin, die in der Verhandlung aussagte, und die von der Anwaltskanzlei Osuna vertretenen Beschwerdeführer gaben an, dass die Verpflegung auf ein Minimum beschränkt und schlecht war und Lebensmittel-Unverträglichkeiten einiger Schüler nicht berücksichtigt worden waren. Darüber hinaus behaupteten sie, dass das Schwimmbad des Schiffes fast immer leer war, die Reinigung mangelhaft war, das Personal kein Spanisch sprach und sie nicht in der Lage waren, die Orte zu besuchen, die sie gebucht hatten.

In dem Urteil, das dieser Zeitung vorliegt und gegen das Berufung eingelegt werden kann, beantragten die Betroffenen, die Agenturen zur Zahlung von 760 Euro pro Geschädigtem zu verurteilen.

Die Zeugin gab an, dass die schlechte Qualität des Essens dazu führte, dass einige Schüler nicht aßen, weil sie wussten, dass sie krank werden würden, und deshalb am Zielort Essen kauften. Ferner erklärte sie, dass auf der Reise nur eine Person Spanisch sprach und die Teilnehmer während der gesamten Reise nicht betreut wurden.