Cueva del Gato in der Sierra de Grazalema: Tipps für das kühlste Bad des Sommers Der kristallklare natürliche Pool «Charco frío» ist einer der spektakulärsten in ganz Andalusien und ein echtes Postkartenmotiv

Benaoján Samstag, 28. Juni 2025

Für manche ist es die Herausforderung des Sommers: Ein Bad im «Charco frío», dem kalten Wasserbecken am Fuße der Höhle Cueva del Gato in Benaoján. Dieser natürliche Pool mit kristallklarem Wasser ist einer der spektakulärsten in ganz Andalusien und ein echtes Postkartenmotiv für Fotoliebhaber.

Doch bevor Sie einen Ausflug zu diesem idyllischen Ort unternehmen oder sogar schwimmen gehen, sollten Sie einige wichtige Fakten kennen.

1 Lage

Die Cueva del Gato in Benaoján liegt an der Verbindungsstraße zwischen Ronda und Benaoján (MA-7401) in der zum Naturpark erklärten Sierra de Grazalema. Die teils kurvenreiche Straße weist auch einige holprige und unebene Abschnitte auf. Die vielen Geschwindigkeitsbegrenzungen machen die Gefahrenmomente deutlich.

2 Zufahrt

In der Vergangenheit war es möglich, mit dem Auto bis auf Höhe der Guadiaro-Brücke zu gelangen, also nur ein paar Meter von der Cueva del Gato entfernt. Das ist seit einigen Jahren jedoch einzig den Gästen des Ökohotels vorbehalten. Jetzt kann man sein Auto nur noch im oberen Bereich der MA-7401 abstellen, wo sich eine breite Schotterfläche als Parkplatz anbietet. Um die Zufahrtsschranke zu passieren, muss ein Euro gezahlt werden, den man passend dabei haben sollte. Es ist strengstens verboten, am Straßenrand zu parken.

3 Auf- und Abstieg zum Charco Frío

Vom Parkplatz aus muss man einen steilen Abhang hinuntergehen, um die Brücke über den Guadiaro zu erreichen. Vorsicht ist geboten und festes Schuhwerk ratsam. Über den gleichen Pfad geht es auch wieder zurück.

4 Alternative zu Fuß vom Bahnhof Benaoján

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die Cueva del Gato zu Fuß zu erreichen, und zwar über einen Weg vom Bahnhof von Benaoján aus parallel zum Fluss Guadiaro. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es sich um einen etwa zwei Kilometer langen Weg (einfache Strecke) handelt, der die meiste Zeit des Tages der Sonne ausgesetzt ist.

5 Das Badevergnügen

Wenn man die Cueva del Gato und den Charco Frío erreicht hat, geht es für die Wagemutigen mit einem entschlossenen Sprung in dieses verlockende Becken mit kristallklarem, kühlen Wasser. Man sollte wissen, dass das Wasser vom Ufer aus schnell abfällt und man dort nicht mehr stehen kann.

6 Beschränkungen

Das Baden in diesen Gewässern ist erlaubt, nicht aber das Hineinspringen, da es sich um einen Ort von großer ökologischer Bedeutung handelt. Es ist auch verboten, die Höhle zu betreten, geschweige denn dort von den Felsen zu springen. Verboten sind auch das Zelten, das Feuermachen, das Abschneiden von Pflanzen, die Störung der Fauna und andere Handlungen, die diesem einzigartigen Ort in der Provinz Málaga schaden.

7 Unter Naturschutz

Das Gebiet der Cueva del Gato ist Teil des Naturparks Sierra de Grazalema, der seinerseits zum Naturdenkmal Andalusiens erklärt wurde.

8 Der Quellbereich

Das eisige Wasser des Charco Frío gehört zum Fluss Gaduares, auch Campobuche genannt, der einen faszinierenden unterirdischen Verlauf durch eine der lebendigsten speläologischen Gegenden Spaniens nimmt. Die Quelle liegt auf der anderen Seite der Sierra an der Höhle Cueva del Hundidero und somit bereits auf Gemeindegebiet von Montejaque.

9 Großer Andrang

In den Sommermonaten werden die höchsten Besucherzahlen an Feiertagen und an Wochenenden verzeichnet, aber sowohl im Juli als auch im August gibt es auch Wochentage, an denen viele Besucher kommen. Manche bleiben nur kurz und nehmen ein Bad, andere verbringen den ganzen Tag dort. In der Hochsaison ist es auf jeden Fall ratsam, früh anzureisen, um einen Parkplatz und ein schönes Plätzchen neben dem Charco Frío zu ergattern.

10 Restaurants

Viele reisen gleich mit Tagesproviant an, aber es gibt auch die Möglichkeit, in einigen der nahe gelegenen Restaurants zu essen. Dazu gehören das Venta Cueva del Gato, El Gato Verde und das Restaurant des Ökohotels Cueva del Gato in der Nähe der Höhle sowie die Bar Ankanita und das Grillrestaurant Asador El Muelle am Bahnhof von Benaoján. Auch in Benaoján selbst oder in den Nachbarorten Montejaque und Ronda gibt es Essmöglichkeiten.