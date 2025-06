Schwindelerregende Wanderungen in der Provinz Málaga: von El Saltillo zum La Maroma

Javier Almellones Canillas de Aceituno Samstag, 21. Juni 2025 Compartir

Die Bergziege, die furchtlos steile Berghänge erklimmt, ist in vielen Teilen der Provinz Málaga heimisch. Ihr eindrucksvollstes Reich ist jedoch zweifellos die Südseite der Sierra Tejeda in der Axarquía östlich von Málaga. Es handelt sich um Kalksteinberge, die sich Dörfer wie Alcaucín, Canillas de Aceituno oder Sedella teilen.

Am Fuße des 2.069 Meter hohen Berges La Maroma, dem höchsten Berg der Provinz Málaga, bewegt sich der spanische Steinbock mit Leichtigkeit. Manchmal kommt er auch Wanderern ziemlich nahe, die auf den Pfaden dieser Bergkette immer wieder auf diese Tiere treffen und sie gut beobachten können. Manche versuchen sogar, sie nachzuahmen.

In dieser bergigen Region gibt es viele Wanderwege, darunter einige der anspruchsvollsten und höchstgelegenen Routen in der ganzen Provinz. Wer sich traut, wird reich belohnt.

Von Alcaucín bis Sedella gibt es zahlreiche Touren, die auch den Wagemutigsten gefallen dürften. Allerdings sollte man wegen der zahlreichen Steigungen über eine gute Kondition verfügen und nicht unter Höhenangst leiden. Das wissen auch jene zu erzählen, die den anspruchsvollsten Teil der Etappe des Weitwanderwegs Gran Senda de Málaga zwischen Cómpeta und Canillas de Aceituno absolviert haben.

Zwischen Canillas de Aceituno und dem benachbarten Sedella wartet der schmale und schwindelerregende Pfad, der zur Hängebrücke von Saltillo führt. Sie wird von Tausenden von Wanderern und Bergsteigern überquert und überspannt die steile Schlucht, durch die sich der Fluss Almanchares schlängelt.

Die Schlucht ist auch die Grenze zwischen den beiden Dörfern. Für diese Tour ist eine gute körperliche Verfassung, eine gewisse Geschicklichkeit und Trittsicherheit erforderlich. Wenn man von Canillas kommt, muss man an einem Bewässerungskanal entlanggehen und dann einen steilen Pfad hinunter, um die Brücke zu erreichen. Von Sedella aus wird die Steigung im letzten Abschnitt noch anspruchsvoller, doch es gibt auch Ketten, an denen man sich zur Sicherheit festhalten kann.

Drei Routen zum Maroma

Es ist aber keineswegs das einzige schroffe Gebiet an der Südseite der Sierra Tejeda. Von Alcaucín, Canillas de Aceituno und Sedella aus kann man auf verschiedenen Wegen den 2.069 Meter hohen Gipfel des Maroma erreichen.

Die leichteste der drei Touren beginnt im Naherholungsgebiet El Alcázar hinter Alcaucín. Die Route führt dann von Süden nach Norden um den Berg herum. Der zunächst breite Weg wird später zu einem schmalen und steilen Pfad.

Die bekannteste und zweitschwerste Wanderung startet in Canillas de Aceituno. Es ist einer der historischen Wanderwege der Provinz und führt zur Casa de la Nieve. Diese Route beginnt mit einem Abstieg nach La Rábita, einem geheimnisvollen Fleckchen Erde.

Der Weg wird hart und steinig, ist aber voller Highlights. Der Panoramablick auf die Axarquía ist eins davon. Ein toller Überraschungsmoment ist auch, wenn für paar Sekunden eine Herde Steinböcke oder Bergziehen zu sehen sind, die eine fast senkrechte Wand hochklettern wie Eichhörnchen einen Baumstamm.

Es gibt noch einen dritten Weg der für geübte Wanderer keine allzu große Herausforderung darstellen sollte. Er beginnt in Sedella, schließt an Las Llanadas an und wird dann weiter oben zu einer anspruchsvollen Tour. Auf dieser Strecke kann man auch eine Gruppe von Wildpferden sehen, die im Naturpark der Sierras de Tejeda, Almijara und Alhama leben.

Neben den Routen, die zum La Maroma führen, oder der anspruchsvollen Strecke zwischen Canillas de Aceituno und Sedella gibt es in diesem Gebiet der Sierra Tejeda noch weitere schwindelerregende Eckchen. Dazu gehören der Weg, der zum Fluss Bermuza führt, die Tajos Lisos, die Hügel von Monticana und Aguadero oder die Voladero-Schlucht.