Sieben Dinge, die man bei einem Besuch in Mijas diesen Sommer nicht verpassen sollte

Javier Almellones Málaga Freitag, 1. August 2025 Teilen

Ein malerisches Dorf, das sich aufgrund seines multikulturellen Caharkters in einen kleinen Turm zu Babel verwandelt hat, gepflegte Strände und viele Panoramablicke sind einige der Attraktionen, die Mijas das ganze Jahr über bietet.

Von der Gebirgskette, von der aus man einen ganz besonderen Panoramablick auf die Stadt hat, bis hin zur Küste gibt es viele Möglichkeiten, die Sommersaison zu genießen.

AquaMijas Erfrischender und lustiger Tag auf den Rutschen

Vergrößern

Im Zentrum von Las Lagunas de Mijas befindet sich einer der drei Wasserparks in der Provinz Málaga. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und ständiger Renovierung ist er heute eines der besten Angebote für einen Sommerbesuch in dieser Stadt an der Costa del Sol.

Er ist für alle Altersgruppen gedacht und bietet ein Dutzend Wasserattraktionen: von einem Bereich für die Kleinsten bis zum schwindelerregenden Kamikaze, der nur für die ganz Mutigen geeignet ist.

La Cala de Mijas Tolles Nachtleben rund um den Torreón

Vergrößern

Es handelt sich um ein urbanes Zentrum mit einer eigenen Identität, das Sie tagsüber, aber auch nachts kennen lernen sollten. La Cala de Mijas verfügt über ausgezeichnete Strände, an denen man die Sonne genießen kann, aber auch über eine angenehme Strandpromenade, die an den Sommerabenden dank der verschiedenen Stände, die dort jedes Jahr aufgebaut werden, und der verschiedenen Restaurants sehr belebt ist.

Es ist ratsam, sich einen Platz in der Nähe des Torreón de la Cala zu suchen, einem historischen Wachturm, der ein Wahrzeichen dieser Küstenstadt ist. Nicht zu vergessen ist auch das vielfältige gastronomische Angebot an der Strandpromenade und dahinter, wo sich das Restaurant La Butibamba befindet, das vor allem für seine Spezialität, die Schweinelende (lomo de cerdo), bekannt ist.

Küstenpfad Spazierwege, Aussichtspunkte und Gezeitenbecken

Vergrößern

Im Sommer sollten Sie frühmorgens oder am späten Nachmittag einen Spaziergang auf dem Küstenpfad von Málaga unternehmen, der fast den gesamten Küstenstreifen von Mijas abdeckt.

Von der Umgebung des Yachthafens von Cabopino in Marbella bis zum Strand von Las Buganvillas erwartet Sie eine abwechslungsreiche Route, die so exklusive Sehenswürdigkeiten wie die Gezeitenbecken von Mijas, den Torreón de la Cala oder einige Abschnitte, die über Holzstege führen, umfasst.

Tuk Tuk Geführte Touren in nachhaltigen Fahrzeugen

Vergrößern

Jahrzehntelang wurde das Image von Mijas Pueblo mit Eseltaxis in Verbindung gebracht, aber in den letzten Jahren hat sich eine ebenso nachhaltige wie vollständige Alternative entwickelt: die elektrischen Tuk-Tuk-Fahrzeuge.

Auf diese Weise werden geführte Touren in die unbekanntesten Winkel von Mijas Pueblo organisiert. Es gibt zwei Arten von Führungen, die im Voraus über die Website des in der Stadt ansässigen Unternehmens gebucht werden können.

Einzigartige Panoramen Spektakuläre Aussichtspunkte in Mijas Pueblo

Vergrößern

Dank ihrer erhöhten Lage an den Hängen der Sierra de Mijas verfügt die Gemeinde heute über ein ausgedehntes Netz von Aussichtspunkten, von denen aus man die Küste bewundern kann.

Zu den bekanntesten und am besten zugänglichen gehört die neben der emblematischen Wallfahrtskapelle Virgen de la Peña. Es gibt auch die in den Gärten von Jardines del Muro und die an der Ringstraße, die das Stadtzentrum am Fuße und das Meer im Hintergrund zeigt.

Carromato de Mijas Das Miniaturmuseum, das nie aus der Mode kommt

Vergrößern

Jahrzehntelang war es unter dem Namen Carromato de Max bekannt, doch heute heißt es offiziell Carromato de Mijas. Es ist ein originelles Miniaturmuseum, das keinen Besucher gleichgültig lässt.

Im ehemaligen Wagen seines ersten Besitzers sind fast unglaubliche Stücke zu sehen, wie eine Seeschlacht auf einem Stecknadelkopf oder eine Nachbildung von Leonardo da Vincis «Das letzte Abendmahl» auf einem Reiskorn. Zu den Extravaganzen, die der erste Besitzer hinterlassen hat, gehören sogar ausgestopfte Flöhe in Kostümen.

Hirtenchöre im Hochsommer Die «Zambombás al Fresquito» findet am 23. August statt.

Vergrößern

Auch in diesem Jahr findet in Mijas Pueblo wieder eine Veranstaltung statt, die mitten im Sommer mit Weihnachten verbunden ist. Es handelt sich um eine Neuauflage des «Zambombás al Fresquito», das seit fast fünf Jahren jeden vorletzten Samstag im August in der Altstadt von Mijas stattfindet.

Merken Sie sich den 23. dieses Monats vor, um diese originelle Veranstaltung nicht zu verpassen, bei der die Hirtenchöre auf der symbolträchtigen Plaza de los Siete Caños Weihnachtslieder singen werden.