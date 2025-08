Sieben Dinge, die man diesen Sommer bei einem Besuch in Torre del Mar und Caleta de Vélez nicht verpassen sollte

Javier Almellones Vélez-Málaga Montag, 4. August 2025 Teilen

Die beiden Stadtteile von Vélez-Málaga sin zwei unterschiedliche Bevölkerungszentren, die jedoch an der Küste der Axarquia eine einzigartige Symbiose bilden. Torre del Mar und La Caleta de Vélez sind Nachbarn und können in diesem Sommer als Reiseziel gesehen werden, wo man Adrenalin, guten Geschmack und sogar einzigartige Museen genießen kann, die ihre Verbindungen mit der Vergangenheit zeigen.

Hinzu kommen natürlich die Strände und der einzige Sport- und Fischereihafen der Region.

Katamaran-Ausflug Bootstour mit Delfin-Beobachtung

Ein großartiges Erlebnis auch für Wiederholungsbesucher. Die Einschiffung auf dem Katamaran Zostera vom Hafen von La Caleta aus, um Delfine zu beobachten, was nicht immer möglich ist, bietet sehr empfehlenswerte Eindrücke.

Selbst wenn Sie diese freundlichen Meeressäuger nicht zu Gesicht bekommen, werden Sie die Küste auf jeden Fall auf eine andere Art und Weise sehen, und das Boot wird die Passagiere zu einem erfrischenden Bad im offenen Meer einladen.

Zostera bietet in seinem Katalog verschiedene Ausflüge an. Einige von ihnen beinhalten ein Mittagessen oder sogar Besuche der Felsen im Naturschutzgebiet Maro-Cerro Gordo.

Konzertreihe Musikabende aller Stilrichtungen

Die Sommernächte in Torre del Mar sind jedes Jahr voll von musikalischen Ereignissen. Verschiedene Stile treffen in der Konzertreihe «Al Son del Rebalaje» zusammen, die bis Ende August eine melodische Vielfalt bietet, die niemanden unbefriedigt lässt.

Auf einer Bühne am Paseo Marítimo de Poniente in Torre del Mar ist jeder Abend anders. Sie können andalusischen Rock, Chöre und Tänze oder sogar eine Hommage an Joaquín Sabina hören. Während des gesamten Monats August werden auch einige Comedy-Auftritte geboten.

Gastronomische Route Die Geschmäcker von La Caleta sind berühmt

La Caleta de Vélez ist nicht nur ein ideales Ziel für viele einheimische Touristen, die in den Sommermonaten die Seele baumeln lassen wollen, sondern auch für viele Liebhaber der guten Küche, denn die Restaurants und Bars sowie die Handelseinrichtungen bieten qualitativ hochwertige Gerichte und Produkte.

Unter den ersteren gibt es einige, die einen guten Ruf genießen, der in einigen Fällen durch nationale Gastronomiepreise oder Auszeichnungen bestätigt wird, wie im Fall von Chinchín Puerto, El Saladero oder El Puerto. Aber auch El Calderón, La Fuente, El Bodegón und La Parada lohnen sich.

Das Zentrum von Caleta de Vélez ist auch ideal, um in den Fischgeschäften Meeresfrüchte zu kaufen oder in den bekannten Bäckereien die berühmten Ölkuchen nach Algarrobo-Art zu genießen.

Geschichtlichh Interessantes Der versteckte Leuchtturm und die Burg von Torre del Mar

Torre del Mar hat emblematische Orte wie den Paseo de Larios oder die beiden Leuchttürme, einen alten und einen modernen, die sich an der Strandpromenade befinden. Wer jedoch die zweite Strandlinie entlangläuft, findet weitere, noch ältere Bauten, die nicht so gut sichtbar sind.

Auf der einen Seite kann man zwischen mehreren Häuserblocks den primitiven Leuchtturm sehen und die ehemalige Burg, die jahrhundertelang über diese Gegend wachte.

Museen Thematische Museen zu Zucker und Fischerei

Wer in diesen Sommertagen Torre del Mar und La Caleta de Vélez besucht, sollte eine Lücke in seinem Terminkalender lassen, um die beiden Museen zu besuchen, die sich um die Vergangenheit der beiden Orte drehen.

In Torre del Mar kann man eine alte Rohrzuckerfabrik besichtigen, die zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert eine der wichtigsten Fabriken in der Provinz Málaga war, und in La Caleta gibt es ein Informationszentrum über Fischerei.

Aquavelis Rutschen und Spaß im Wasserpark

Er ist einer der drei Wasserparks in der Provinz Málaga und der einzige in der Axarquia. Wer nach Torre del Mar fährt, kommt an diesem Vergnügungspark vorbei, der mehr als ein Dutzend Möglichkeiten bietet, sich im Wasser zu amüsieren.

Die Kamikaze-Rutsche, der Super Niagara oder die Spirale sind nur einige der Attraktionen, die Sie in Aquavelis erwarten.

Strand und Promenade Von der Mündung des Flusses Vélez bis zum Hafen von La Caleta

Obwohl La Caleta de Vélez auch einen eigenen Strand hat, ist der Strand von Torre del Mar, der von einer gut ausgestatteten Promenade gesäumt wird, bekannter und weitläufiger.

Von einem eingezäunten Bereich für Hunde bis hin zu sehr städtischen Abschnitten, aber mit breiten Sandflächen. Die Auswahl an den mehr als drei Kilometern des Strandes von Torre del Mar ist groß. Zu den herausragendsten Abschnitten, an denen es in der Regel an Strandbars und Restaurants nicht mangelt, gehören El Mortero, Laguna Chica, Faro, La Barraca (Antiguo Balneario), El Copo oder Morro, Protegidas, Melosas und Río Seco.