Die Kehrseite der Konzerte und Festivals in Málaga: mehr Verluste als Gewinne

Es wird nicht öffentlich gesagt, es wird hinter vorgehaltener Hand kommentiert, aber niemand will der Erste sein, der offen zugibt, dass in diesem Sommer in der Livemusik-Branche etwas schief läuft. Es passiert in Málaga, aber nicht nur hier. «Es ist eine nationale Tragödie», sagt ein Promoter mit jahrzehntelanger Erfahrung. Plötzliche Ortswechsel, Absagen von Konzerten und Auftritten, Künstler mit geringerem Niveau und in vielen Fällen weniger Besucher in den Stadien. Die Gründe dafür machen eine gründliche Analyse des Sektors notwendig, aber es gibt einige Probleme, die auf der Hand zu liegen scheinen: ein zu umfangreiches Angebot, Kartenpreise von über hundert Euro, hohe Produktionskosten und in die Höhe geschnellte Gagen aufgrund der Konkurrenz unter den Veranstaltungen. Eine unhaltbare Kombination, die zu Verlusten für die Veranstalter führt, insbesondere für diejenigen, die das Meiste aufs Spiel setzen.

Das vergangene Wochenende mag als Beispiel dienen: Lionel Richie und The Prodigy im Marenostrum Fuengirola, Il Divo und Will Smith beim Starlite Marbella, Luis Fonsi und Pastora Soler auf dem 101 Music Festival in La Malagueta, das Brisa Festival im Dique de Levante in der Hauptstadt und das Festival Boombastic im Málaga Forum. «Man kann nicht zu allem gehen, man muss sich entscheiden», räumt ein anderer Fachmann aus der Branche ein. Vor allem, wenn der Durchschnittspreis für Konzertkarten laut einer Analyse von SUR (ohne Berücksichtigung der Festivals) bei 41,4 Euro liegt, wobei bei einer Vielzahl von Veranstaltungen fast 100 Euro verlangt werden.

Die Angst vor der 'Klemme' ist so groß, dass die Techniker und Lieferanten bei einigen Veranstaltungen bereits im Voraus Geld verlangen: Wenn sie nicht vorher bezahlt werden, bauen sie die Bühne nicht auf oder liefern kein Bier. In einigen Fällen wurde die Versorgung mit Getränken erst kurz vor Beginn der Veranstaltung sichergestellt.

Hinter dieser Realität verbirgt sich eine Anhäufung von Fehlentscheidungen und zu hochgeschraubte Ansprüche. «Die meisten Leute denken, dass man in der Musikbranche viel Geld verdient, aber mit Konzerten ist es sehr schwierig, Geld zu verdienen», sagt ein Promoter, der den unlauteren Wettbewerb in diesem Bereich bedauert. Es gibt kein «großes Geld», denn die Kosten für die Organisation eines Konzerts sind sehr hoch (Bühnenaufbau, Ton, Beleuchtung, Einstellung von Personal, Gage des Künstlers...) und es werden viele Risiken eingegangen (finanziell, Image, Sicherheit...).

Eine Frage des Geldes

Hinter den Ortswechseln in diesem Sommers in Málaga steht eine wirtschaftliche Frage: Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen reichten nicht aus, um die enorme Infrastruktur aufzubauen, die für ein Makrokonzert von Jennifer Lopez im Leichtathletikstadion der Stadt erforderlich ist, oder um die Struktur eines urbanen Musikfestivals auf dem Messegelände von Estepona zu schaffen, wie es Boombastic vorhatte. In beiden Fällen wollten sie aufs Ganze gehen, aber das Publikum reagierte, aus welchen Gründen auch immer, nicht wie erwartet. Das Vernünftigste, was man tun konnte, um den Rückschlag abzufedern, war, auf einen Veranstaltungsort umzuziehen, der bereits mit allem ausgestattet war, vom Offensichtlichsten, wie der Bühne, bis hin zum Einfachsten, wie den Toiletten. Schließlich zogen Jennifer López ins Marenostrum und Boombastic ins Málaga Forum um, wenngleich mit Kontroversen und Unannehmlichkeiten für die Zuschauer.

Die wiederholte Berufung auf «logistische Gründe» und «unvorhergesehene Umstände», um eine Absage zu rechtfertigen, verdeckt den schleppenden Kartenverkauf, der die Absage zum kleineren Übel macht: Sie verlieren, aber weniger als wenn das Konzert stattfinden würde. Rigoberta Bandini ist nur eine Woche vor ihrem Konzert in Málaga unerwartet aus dem Programm gefallen. Wie der Veranstalter Last Tour in einer Instagram-Story (keine offiziellen Angaben) mitteilte, wurde das Konzert aus «logistischen Gründen, die außerhalb der Kontrolle der Künstlerin, des Konzertveranstalters und dem Festival Selvatic Málaga liegen», abgesagt. Keine weitere Erklärung. Auf die gleiche Weise verschwanden Mando Diao von einem Tag auf den anderen als Headliner von Galaxy Sound.

Es überleben diejenigen, die bereits über eine etablierte und stabile Struktur verfügen, und diejenigen, die ihr Konto durch Sponsoring und öffentliche Unterstützung ausgleichen können

Das Festivalformat hingegen zeigt erste Ermüdungserscheinungen. Nach einer Premiere mit sehr guten Sensationen blieb Galaxy Sound in seiner zweiten Ausgabe ohne große Namen, die das Publikum anlocken könnten, weil die Konkurrenz so groß ist: alle wollen die gleichen Künstler, und der Schnellste oder derjenige, der am meisten zahlt, gewinnt. Bei einem Sommerklassiker wie dem Weekend Beach in Torre del Mar wurde ein Tag gestrichen und die Zahl der Künstler deutlich reduziert: Nach Angaben der Veranstalter kamen dieses Jahr 90.000 Besucher, vor drei Jahren waren es noch 135.000. Und Ojén hat mit einem eintägigen Ojeando-Festival und einem kommerzielleren Musikangebot seinen Titel als 'Indie-Dorf' verloren.

Das Festival Brisa ist eines der wenigen Festivals in diesem Sommer, das dank der richtigen Mischung aus einem zentralen Veranstaltungsort und einem generationsübergreifenden Programm gute Ergebnisse vorweisen kann. Ähnliches gilt für das 101 Music Festival in der Stierkampfarena von Málaga. Bei den Reihen (wie 101, Marenostrum, Starlite und Selvatic) liegt der Schlüssel in der Kompensationsfähigkeit: Die ausverkauften Konzerte müssen die Kosten der weniger attraktiven decken.

In diesem Szenario werden die Umsichtigen überleben, diejenigen, die viel riskieren, aber ein Rettungsnetz haben: diejenigen, die bereits eine stabile Struktur haben (entweder in Form eines Austragungsortes oder als etabliertes Unternehmen), diejenigen, die ihre Konten mit Sponsorengeldern und öffentlichen Beihilfen ausgleichen können, und diejenigen, die ihr Publikum gut kennen. Erfahrung und Professionalität, eine Kombination, die man in der Musikbranche nicht immer findet.