Antequera feiert Frühlingsfest und Landwirtschaftsmesse

Beatrice Lavalle Antequera Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

BEATRICE LAVALLE. Vom 30.Mai bis zum 1. Juni findet in Antequera die Feria de la Primavera statt. Parallel zu dem Frühlingsfest wird die Landwirtschaftsmesse Agrogant veranstaltet, die neben einem Programm für Fachleute des Agrarsektors und einer Messe landwirtschaftlicher Maschinen und Nutztiere auch Aktivitäten für das breite Publikum bietet. So kann man am 30. Mai um 17., 18 und 19 Uhr, am 31. Mai um 18 und 19 Uhr sowie am 1. Juni um 12 und um 13 Uhr einer Vorführung traditioneller Käseherstellung und einer Verkostung beiwohnen. Eine beliebte Aktivität, die nicht nur die kleinen Besucher begeistert, ist die Zickleinfütterung. Am 30. Mai und 31. Mai von 17 bis 19 Uhr sowie am 1. Juni von 12 bis 14 Uhr kann man den jungen Ziegen die Flasche geben. Daneben werden ein Markt mit Produkten der Region, Showcookings und Aktivitäten für Kinder geboten. Am 30. Mai um 19.30 Uhr findet von der Plaza San Agustín aus ein Umzug und eine Blumenniederlegung für die Schutzheilige Nuestra Señora de los Remedios statt. Die Hauptattraktionen des Frühlingsfestes sind die nächtlichen Konzerte. Am 30. Mai tritt um 23.30 Uhr Nyno Vargas auf, am 31. Mai ist um 23.30 Uhr die Sängerin Melody, die Spanien beim Eurovision Song Contest vertrat, zu sehen und am 1. Juni beschließt um 19 Uhr ein Kindermusical das Festprogramm. Im Stadtzentrum von Antequera kann zudem an allen Tagen von 12.30 bis 20 Uhr die Tages-Feria besucht werden.

Vom 30. Mai bis zum 1. Juni.