Der Ausbau des Flughafens

Es ist erstaunlich, dass die Notwendigkeit des Ausbaus des Flughafens Málaga, die schon seit drei Jahren absehbar war, keine Kettenreaktion auslöst. Nach dem Schreiben des andalusischen Tourismusministers, Arturo Bernal, an den Verkehrsminister, Oscar Puente, in dem er den «sofortigen» Ausbau einer Infrastruktur forderte, die 2024 mit fast 25 Millionen Passagieren schloss, bei einer Höchstgrenze von 30 Millionen Passagieren, herrschte Schweigen. Nur die PSOE antwortete auf Anfrage der SUR, aber nur, um der Regionalregierung in Bezug auf den Tourismus Vorwürfe zu machen. Sie versicherten, dass sie das Ausbauprojekt immer unterstützt haben und unterstützen werden – ohne konkrete Fristen zu nennen.

Diese mangelnde Eile angesichts einer bereits zu spät erfolgten Maßnahme ist schwer zu begreifen und zeugt von politischer Kurzsichtigkeit. Warum wird in einer derart gefährlichen Lage, die die gesamte andalusische Wirtschaft in den Abgrund reißen könnte, nicht schneller gehandelt? Es könnte an der Unvereinbarkeit des Flughafenausbaus mit der Kritik an den Touristenmassen liegen. Wer so denkt und handelt, beweist, dass er keine Ahnung von der wahren Bedeutung dieser Einrichtung hat.

Wer die Forderung nach dem Ausbau des Flughafens ignoriert, um nicht diejenigen zu ermutigen, die in den Touristen die Ursache für alle lokalen Übel sehen, liegt mehr als falsch. Der Flughafen ist nicht nur das Tor für Touristen und der Weg für Malagueños und Andalusier, die Welt zu entdecken.

Es sei daran erinnert, dass Führungskräfte von Google und Vodafone eingeräumt haben, dass der viertgrößte Flughafen Spaniens mit 151 Direktflügen einer der Hauptgründe bei der Entscheidung für Málaga war. Nicht zu vergessen andere Bereiche wie das Bildungswesen mit dem höchsten Anteil an internationalen Schulen aus so unterschiedlichen Ländern wie Finnland oder Deutschland, das mit dieser Infrastruktur einen grundlegenden Anreiz für ausländische Familien bietet, sich für ein Leben an der Küste zu entscheiden. Hier verbringen sie einen Teil der Woche in Telearbeit und pendeln mit dem Flieger einfach hin und her. Oder die Investitionen, die ohne diese Infrastrukturen verloren gehen könnten. Dieser Mangel an Entscheidungen wird nicht ohne Folgen bleiben.