Demonstranten versammelten sich erneut, um gegen die Esel-Taxis in Mijas zu protestieren

DANA NOWAK MIJAS. Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Mehr als 200 Teilnehmer versammelten sich am 25. Mai am Mirador Hermanos Núñez Andreu unter dem Motto 'Schneidet ihnen das Seil durch', um die inakzeptablen Bedingungen, unter denen die Esel gehalten werden, öffentlich anzuprangern, was die Tierschutzpartei PACMA als «eine Form der Tiersklaverei, getarnt als touristische Tradition» bezeichnet.

«Die Ausbeutung von Tieren kann keine touristische Attraktion sein. Unsere Beschwerde richtete sich sowohl gegen die Maultiertreiber, wegen der Verstöße, die sie seit Jahren begehen, als auch gegen das Rathaus, weil es seiner Verpflichtung nicht nachkommt, sich um das Wohlergehen der Esel zu kümmern und diese Verstöße zu ahnden», erklärt Cristina García, die Präsidentin von PACMA.

«Es handelt sich um eine völlig überholte Tradition, bei der sich bereits gezeigt hat, dass sie von der Bevölkerung nicht mitgetragen wird. Ein Beweis dafür sind die ständigen Beschwerden sowohl von Einheimischen als auch von Touristen, die von der Stadtverwaltung systematisch ignoriert werden», führt García aus und fordert, sich für ein Modell des ethischen Tourismus einzusetzen.

Gerade weil es an der Costa del Sol einen hohen Anteil an ausländischen Besuchern und Einwohnern gibt, richtet sie ihren Appell auch an die Gäste, diesen Dienst nicht mehr in Anspruch zu nehmen. «Das Bewusstsein für Tiere hat sich in der Gesellschaft im Allgemeinen und insbesondere in anderen europäischen Ländern sehr entwickelt. Wir tolerieren keine Tierquälerei mehr. Dieser Service wird entweder von der Stadtverwaltung abgeschafft oder er verschwindet von selbst, weil es keine Nachfrage mehr gibt», betont die Präsidentin.

Sie warnt vor dem fortgesetzten Einsatz von Eseln, die Tag für Tag Touristen in großer Hitze transportieren, stundenlang angebunden bleiben, ohne sich hinlegen zu können, und die Nacht in unhygienischen Ställen inmitten ihrer eigenen Fäkalien verbringen müssen, ohne die Möglichkeit, sich auszuruhen.

«Diese Tiere sind ständig angebunden. Sowohl während sie arbeiten als auch, wenn sie sich in ihren Ställen ausruhen, um Aggressionen zwischen den Tieren zu vermeiden», so García.

PACMA hat im September 2024 sowohl das Rathaus von Mijas als auch die Maultiertreiber wegen Tierquälerei angezeigt und hofft darauf, dass ein Verfahren eingeleitet und entsprechende Sanktionsmaßnahmen ergriffen werden.

Die Stadtverwaltung gab vergangene Woche bekannt, dass ein Erholungspark für die Esel in Planung sei, mit dem Namen 'Refugio del Burrito'. Auf einer Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern soll dieses Esel-Refugium entstehen, in dem die Tiere geräumige Ställe und Erholungsbereiche vorfinden werden. Für dieses Projekt liegt bereits eine Machbarkeitsstudie vor, und die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Doch trotz der Ankündigung eines Refugiums für Esel auf einem städtischen Grundstück hat sich die Stadtregierung noch nicht zur Abschaffung dieser Dienstleistung geäußert.