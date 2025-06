Donna y las Dínamo starten die neue Tournee von 'Mamma Mia!' in Málaga

REGINA SOTERRÍO MÁLAGA. Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

Donna y las Dínamo haben sich einer Verjüngungskur unterzogen. Sie haben die weißen Anzüge mit Ballonärmeln und Rüschen an den Beinen gegen raffinierte Minikleider und silberne Jumpsuits voller Glitzer getauscht. «Frischer, moderner», erklärt die Schauspielerin Verónica Ronda, während sie das Kostüm betrachtet, das sie in Donna, den Star von 'Mamma Mía!¡ verwandeln wird. Das Musical mit den Liedern von ABBA kehrt nach Málaga zurück, und zwar in einer neuen Version, die nach drei Spielzeiten im Madrider Teatro Rialto nun auf Tournee geht. Die Produktion von SOM Produce wird mehr als fünf Wochen lang, vom 5. Juli bis zum 10. August, im Teatro Cervantes zu sehen sein.

Verónica Ronda (Donna), Beatriz Ros (Tanya) und Elena Diez (Rosie) ließen sich vor dem Eingang des Cervantes-Theaters im Outfit des musikalischen Trios ablichten, das in Meryl Streeps Blockbuster-Film und auf den Bühnen der Welt Songs wie 'Dancing Queen' und 'Super Trouper' wieder zu Leben erweckt hat. Die Uraufführung in Spanien fand vor mehr als 20 Jahren, 2004, statt.

In Málaga war es erstmals im Jahr 2009 mit Nina zu sehen und kehrte zwei Jahre später zurück. Allein diese neue Version wurde in Madrid bereits von über 800.000 Zuschauern in mehr als 1.000 Vorstellungen gesehen. Diese Zahlen werden in den nächsten zwei Jahren noch steigen, wenn die Show durch 18 spanische Städte tourt, angefangen mit Málaga, wo sie 43 Aufführungen bieten wird.

Zuschauerrekord

Im Cervantes-Theater wird aufgrund der Ausmaße seiner Inszenierung das Originalformat gezeigt, das auch jetzt noch im Teatro Rialto in der spanischen Hauptstadt zu sehen ist. «Das Bühnenbild ist völlig überraschend, es ist wie ein Buch, das sich öffnet und mit dem der Zuschauer von Donnas Zimmer zum Hafen, zum Strand und in die Ecken der Insel reist», erklärt sie. Das Theater wird wieder einmal die wunderschöne griechische Insel sein, auf die Sophie ihre drei möglichen Väter vor ihrer Hochzeit einlädt. «Es ist eine emotionale Reise, eine Hommage an alle Arten von Liebe und Freundschaft, es gibt keinen Zuschauer, der das Theater nicht mit dem Wunsch verlässt, diese Erfahrung zu wiederholen», sagt Ronda.

Die Choreografie von Iker Karrera ist «innovativ, energiegeladen und kompliziert», sagt die Schauspielerin. Nach den Worten der Hauptdarstellerin stellt sie eine «neue Ausdruckssprache des Musiktheaters» dar. Insgesamt stehen 26 Darsteller auf der Bühne, wobei Kulissen und Kostüme ständig gewechselt werden. Allein Donna hat sieben. Ein «kompletter Umzug» von Madrid, für den sechs Lastwagen benötigt werden, um alles nach Málaga zu transportieren.

Die Aufführungen finden von Dienstag bis Sonntag statt, mit Doppelvorstellungen am Freitag und Samstag. Die Eintrittskarten kosten zwischen 22 und 70 Euro und sind auf ww.unientradas.es erhältlich.