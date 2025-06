Flamenco-Festival 'Ciudad de Málaga' mit lokalen Stars

Dietmar Förster Málaga Donnerstag, 26. Juni 2025 Compartir

Das Flamenco-Festival ̈Ciudad de Málaga' feiert am 27. und 28. Juni seine 46. Auflage. Damit wird die Calle Alcazabilla erneut zu einer besonderen Bühne für herausragende Künstler der Flamenco-Szene, hauptsächlich aus Málaga.

Ziel dieser Initiative ist es, lokale Talente hervorzuheben und zur Förderung des künstlerischen Schaffens in Málaga beizutragen. Am 27. Juni um 21.30 Uhr stehen die die Auftritte von Ismael de la Rosa 'El Bola', Águeda Saavedra und José Valencia (Gesang) sowie Ana Pastrana (Tanz) auf dem Programm. Am 28. Juni ab 21.30 Uhr dürfen sich die Besucher auf das Spektakel 'Flamenco de siempre' freuen.

27. und 28. Juni . Jeweils ab 21.30 Uhr