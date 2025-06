José Mercé ist einer der Stars beim jährlichen Festival Torre del Cante in Alhaurín de la Torre

Dietmar Förster Alhaurín de la Torre Donnerstag, 19. Juni 2025 Compartir

D. FÖRSTER. Das renommierte Flamenco-Festival Torre del Cante, das bereits zum 51. Mal stattfindet, wird am Samstag, den 21. Juni, im Open-Air-Auditorium El Portón in Alhaurín de la Torre abgehalten. Es handelt sich um eines der etabliertesten Flamenco-Sommertreffen in Andalusien, und wie in den vergangenen Jahren werden auch dieses Mal wieder einige der berühmtesten Namen der heutigen Flamenco-Szene auftreten.

Dazu gehört José Mercé, ein Sänger aus Jerez de la Frontera, der als einer der vielseitigsten Sänger in der Geschichte dieser Kunst gilt. Mercé ist kein Unbekannter auf diesem Festival, denn er ist im Laufe der Jahre bereits mehrfach hier aufgetreten. Er ist bekannt für seinen unheimlichen Zigeunergesang, wenn er die tiefen Lieder (cante jondo) des Flamenco singt, obwohl seine vielseitige Stimme auch für den neuen Flamenco und sogar für Popmusik geeignet ist.

Zu ihm gesellen sich die aus Huelva stammende Argentina, die neben Liedern aus ihrer letzten Aufnahme (Mi Idilio con La Habana) traditionelle Fandangos aus ihrem Geburtsort vortragen wird, Antonio Reyes, ein Sänger, der aus der Dynastie von Künstlern wie Jarrito und Pansequito stammt, und Luis Heredia – El Polaco, ein Sänger aus dem Sacromonte-Viertel von Granada, der als Meister der neuen Flamenco-Trends gilt.

Karten für das Festival kosten 30 Euro und können am Kassenschalter oder unter www.mientrada.net erworben werden.

21. Juni ab 21 Uhr