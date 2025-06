Konzert von Jennnifer López wird überraschend von Malaga nach Fuengirola verlegt

SDA Málaga Dienstag, 24. Juni 2025 Compartir

Das Konzert von Jennifer López am 11. Juni ist kurzfristig vom Leichtathletikstadion Ciudad de Málaga in der Stadt Málaga auf die Bühne des Festivalgeländes Marenostrum in Fuengirola verlegt worden. Kurioserweise wird es das zweite Konzert von JLo in Fuengirola sein, nach dem, das sie Jahr 2019 gab. Der Veranstalter Last Tour führt «logistische Gründe» für diesen plötzlichen Umzug gut zwei Wochen vor der Veranstaltung an und betont, dass bereits gekaufte Tickets weiterhin gültig sind und diejenigen Personen, die bereits ihre Eintrittskarten haben, per Email über den Standortwechsel informiert worden sind und darüber, was sie machen müssen in dem Fall, dass sie Geld für die Karten zurückerstattet haben wollen.

Verschiedene lokale Medien bereichteten allerdings, dass der eigentliche Grund für den Standortwechsel sei, dass nicht genug Eintrittskarten verkauft worden seien. Aus diesem Grund habe sich der Veranstalter für den Wechsel vom Leichtathletikstadion Ciudad de Málaga mit einer Kapazität von 27.500 Menschen zum Festivalgelände Marenostrum mit einer Kapazität von 18.500 Personen entschieden. Möglicherweise haben auch die Preise abgeschreckt. Die billigen Eintrittskarten kosten 145 Euro, die guten zwischen 222 und 416 Euro. Darüber hinaus gibt es auch noch ganz exklusive, die auch ein Kurztreffen mit Jennifer unter dem Motto 'Meet and great' (treffe und grüße sie) beinhalten, 1700 Euro.