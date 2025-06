Opern-Show mit Bizets 'Carmen' im Hotel Villa Padierna

Beatrice Lavalle Marbella Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

BEATRICE LAVALLE. Das Amphitheater des Hotels Anantara Villa Padierna bietet diesen Sommer wieder Aufführungen der Oper 'Carmen' von Bizet' im Boutique-Format und in einem unvergleichbaren von Gärten umgebenen natürlichen Szenarium. Bei dem Werk, das in einer 75-minütigen auf die bekanntesten Arien und Duette reduzierte Bühnenfassung präsentiert wird, wirken die Mezzosopranistin Carmen Serrano, der Tenor Manuel de Diego, der Bariton Andrés Pérez Merino und die Sopranistin Carolina de Alba mit, die von von Tomasso Cogato und Manuel Bracho am Klavier begleitet werden. Die erste Vorstellung findet am 12. Juni statt.

Urbanisation Villa Padierna Golf Resort, Ctra. de Cadiz, km 166. 12. Juni, 3. und 24. Juli, 14. und 28. August sowie 18. September. Die Eintrittskarten kosten zwischen 50 und 125 Euro und sind auf https://cpandmore.janto.es/ erhältlich