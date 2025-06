Soulsänger Seal tritt beim Starlite-Festival auf

Beatrice Lavalle Marbella Donnerstag, 26. Juni 2025 Compartir

Seine beeindruckende Soul-Stimme hat dem unter dem Künstlernamen Seal bekannten britischen Sänger, Musiker und Komponisten Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel (London, 1963) zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, wie etwa 1992 als bester Sänger bei den Brit Awards und drei Grammy-Preise für den Song 'Kiss from a Rose' aus dem Soundtrack von 'Batman Forever'. Auch mit Bestsellern wie 'Killer', 'Crazy' oder 'Fly Like an Eagle' eroberte der Musiker, der im Laufe seiner Karriere mit Künstlern wie Santana, Pink und John Legend zusammengearbeitet hat, die Hitlisten. Seal, der vor zwei Jahren schon bei dem Starlite-Festival zu Gast war, wird am 10. Juli nach Marbella zurückkehren und seine großen Erfolge interpretieren.

Calle Albioni. 10. Juli, 22 Uhr (Einlass ab 20 Uhr). Die Eintrittskarten sind ab 68 Euro auf der Website https://starlitefestival.com/ erhältlich