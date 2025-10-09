Torre del Mar lädt zu einer neuen Ausgabe des Oktoberfestes

Marlene Wörner Vélez-Málaga Donnerstag, 9. Oktober 2025 Teilen

Torre del Mars Ortsbürgermeister Jesús Pérez Atencia stellte vor kurzem die neue Ausgabe des Bierfestes von Torre del Mar vor, das sich zu einem der wichtigsten Herbstevents in der Axarquía entwickelt hat. Atencia betonte, dass dieses einzigartige Oktoberfest am 11. und 12. Oktober, jeweils ab 13 Uhr, auf der Avenida Toré Toré stattfinden wird, «dem jährlichen Treffpunkt für Einheimische und Besucher mit Gastronomie, Musik und guter Stimmung».

«Die Zusammenarbeit mit lokalen Gruppen und Vereinen spiegelt sich in Initiativen wie dieser wider, die dazu beitragen, die Saisonalität zu durchbrechen und weiterhin Aktivität und Möglichkeiten für unser Geschäfts- und Handelsgefüge zu schaffen», erklärte der Ortsbürgermeister.

Wie in den vorherigen Ausgaben wird das Bierfest von der aktiven Zusammenarbeit mit den Gastronomiebetrieben der Avenida Toré Toré geprägt sein, denen Atencia seinen Dank für ihr Engagement aussprach.

Das Programm umfasst Live-Musik, Shows und Aufführungen für jede Art von Publikum auf zwei verschiedenen Bühnen, darunter bemerkenswerte Hommagen an Bands wie El Último de la Fila und Maná, um nur einige zu nennen. Abschließend dankte Atencia allen, die an der Organisation der Veranstaltung beteiligt sind und insbesondere der Einzelhandelsvereinigung von Torre del Mar. «Wir setzen darauf, dass auch diese neue Ausgabe wieder ein voller Erfolg wird», schloss der Ratsherr.

Auf Bühne eins treten am Samstag um 16 Uhr die Money Makers auf, gefolgt von einem Tribute an Manolo García um 18 Uhr und einem Tribute an Maná (Chamán) um 20 Uhr. Auf Bühne zwei sind von 13 bis 16 Uhr verschiedene lokale Gruppen zu sehen; um 16 Uhr spielt Feel the Music und ab 17 Uhr legt DJ Toulalan auf.

Am Sonntag tritt auf Bühne eins um 16 Uhr Corazon Inverso auf; um 18 Uhr gibt es kubanische Rhythmen mit der Gruppe A Tempo und um 20 Uhr ein Tribute an El Barrio. Auf Bühne zwei sind um 13 Uhr lokale Chöre und Tanzgruppen zu sehen; der Chor Buena Amistad singt um 14 Uhr; um 15 Uhr spielt das Salsa Duo R y S und ab 16 Uhr sorgt DJ Toulalan erneut für eine gute Feststimmung.