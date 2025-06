Aldi eröffnet am 25. Juni seinen dritten Supermarkt in Vélez-Málaga

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 17. Juni 2025 Compartir

Die deutsche Supermarktkette Aldi wird am 25. Juni eine neue Filiale in Velez-Malaga in der Avenida Rey Juan Carlos I 53 eröffnen. Das Geschäft wird über eine Verkaufsfläche von mehr als 1.000 Quadratmetern verfügen und ein Team von 14 Mitarbeitern beschäftigen. Es handelt sich um den dritten Aldi-Supermarkt auf dem Gemeindegebiet von Vélez-Málaga, nachem erst im November vergangenen Jahres ein Aldi-Markt in Torre del Mar zu dem schon seit vielen Jahren bestehenden Aldi-Supermarkt in Caleta de Vélez hinzugekommen war.

Anlässlich dieser Neueröffnung können die Kunden in den ersten Monaten wöchentlich und vierzehntägig von exklusiven Angeboten und Aktionen profitieren. Diese Aktionen kommen zu den üblichen Niedrigpreisen hinzu, die Aldi ständig überprüft. Allein im ersten Quartal dieses Jahres hat das Unternehmen die Preise von mehr als 450 Produkten gesenkt und damit «sein Engagement für das Sparen mit der Familie verstärkt», so das deutsche Unternehmen in einer Erklärung.

Die Unternehmensgruppe Aldi Nord unterhält in der Provinz Málaga mehr als 30 Supermärkte und beschäftigt rund 390 Mitarbeiter.